AVISO: Pressekonferenz mit Staatssekretär Alexander Pröll am 18. Juni 2026 zum Relaunch der ID Austria

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll den KI-Chatbot der ID Austria sowie weitere Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur vor.

Mit der neuesten Version der ID Austria wird ein modernisiertes Nutzererlebnis eingeführt - ein integrierter Chatbot soll die Bedienung der App vereinfachen und Nutzerinnen und Nutzer bei Fragen unterstützen. Damit setzt Österreich einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer modernen, sicheren und benutzerfreundlichen digitalen Verwaltung.



Termin für Medien:



9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



Hinweis zur Aktivierungsmöglichkeit vor Ort:

Für interessierte Medienschaffende besteht vor Ort die Möglichkeit zur ID Austria Registrierung.

Bitte bringen Sie dafür einen gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie Ihr eigenes Smartphone mit.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).