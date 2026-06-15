  • 15.06.2026, 11:06:34
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  • OTS0072

In Memoriam David Hockney

Drei Folgen von KUNSTFORUM REVISITED heute um 20:00 Uhr auf OKTO

Screenshot aus dem ersten Video
WIEN BREITENSEE (OTS) - 

Die Sendereihe KUNSTFORUM REVISITED bringt jeden Donnerstag zur Primetime die hochwertigen Videos der Ausstellungen aus dem ehemaligen BANK AUSTRIA KUNSTFORUM zur TV-Erstausstrahlung und erweckt damit spannende Ausstellungsprojekte wieder zum Leben. In Memoriam David Hockney wiederholt OKTO heute um 20:00 Uhr alle drei Videos zum Künstler (Gesamtlänge 9 Minuten 20 Sekunden).

Link zur Sendereihe: https://www.okto.tv/de/sendereihe/kunstforum-revisited

Presseaussendung zur Sendereihe: https://www.okto.tv/de/presse/2026-05-08/neu-auf-okto-kunstforum-revisted

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