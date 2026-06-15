- 15.06.2026, 11:06:34
- /
- OTS0072
In Memoriam David Hockney
Drei Folgen von KUNSTFORUM REVISITED heute um 20:00 Uhr auf OKTO
Die Sendereihe KUNSTFORUM REVISITED bringt jeden Donnerstag zur Primetime die hochwertigen Videos der Ausstellungen aus dem ehemaligen BANK AUSTRIA KUNSTFORUM zur TV-Erstausstrahlung und erweckt damit spannende Ausstellungsprojekte wieder zum Leben. In Memoriam David Hockney wiederholt OKTO heute um 20:00 Uhr alle drei Videos zum Künstler (Gesamtlänge 9 Minuten 20 Sekunden).
Link zur Sendereihe: https://www.okto.tv/de/sendereihe/kunstforum-revisited
Presseaussendung zur Sendereihe: https://www.okto.tv/de/presse/2026-05-08/neu-auf-okto-kunstforum-revisted
Rückfragen & Kontakt
OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT