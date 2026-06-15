  • 15.06.2026, 10:59:02
  • /
  • OTS0069

AVISO: Dienstag, 16. Juni, 10:00 Uhr, Juridicum - Die Mensa den Studierenden! ÖH lädt zu Mediengespräch und präsentiert Mensakonzept

Angesichts des nun verankerten 5€-Mensa-Menüs der Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner präsentiert die ÖH ihre eigenen Vorstellungen für die Zukunft der Mensen.

Wien (OTS) - 

Wie sollen unsere Mensen in Zukunft aussehen? Wie kann demokratische Einbindung von Studierenden in den Betrieb gelingen? Wie können die Mensen eine faire Preisgestaltung garantieren? Um diese Fragen dreht sich das neu ausgearbeitete Mensa-Konzept der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, das am Dienstag vorgestellt wird. Zu diesem Zweck lädt die ÖH herzlich ans Wiener Juridicum ein:

Mediengespräch & Konzeptpräsentation
Datum: Dienstag, 16. Juni, 10:00
Ort: Mensa am Juridicum Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien
Themen: Demokratisierung der Mensen

Um formlose Anmeldung per E-Mail wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Pepe Loibner
Pressesprecher
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Telefon: 01 / 310 88 80 – 83
E-Mail: [email protected]
Website: www.oeh.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Rückfragen & Kontakt

Pepe Loibner
Pressesprecher
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Telefon: 01 / 310 88 80 – 83
E-Mail: [email protected]
Website: www.oeh.ac.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright