- 15.06.2026, 10:59:02
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AVISO: Dienstag, 16. Juni, 10:00 Uhr, Juridicum - Die Mensa den Studierenden! ÖH lädt zu Mediengespräch und präsentiert Mensakonzept
Angesichts des nun verankerten 5€-Mensa-Menüs der Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner präsentiert die ÖH ihre eigenen Vorstellungen für die Zukunft der Mensen.
Wie sollen unsere Mensen in Zukunft aussehen? Wie kann demokratische Einbindung von Studierenden in den Betrieb gelingen? Wie können die Mensen eine faire Preisgestaltung garantieren? Um diese Fragen dreht sich das neu ausgearbeitete Mensa-Konzept der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, das am Dienstag vorgestellt wird. Zu diesem Zweck lädt die ÖH herzlich ans Wiener Juridicum ein:
Mediengespräch & Konzeptpräsentation
Datum: Dienstag, 16. Juni, 10:00
Ort: Mensa am Juridicum Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien
Themen: Demokratisierung der Mensen
Um formlose Anmeldung per E-Mail wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Pepe Loibner
Pressesprecher
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft
Telefon: 01 / 310 88 80 – 83
E-Mail: [email protected]
Website: www.oeh.ac.at
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