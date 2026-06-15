AVISO: Dienstag, 16. Juni, 10:00 Uhr, Juridicum - Die Mensa den Studierenden! ÖH lädt zu Mediengespräch und präsentiert Mensakonzept

Wien (OTS) -

Wie sollen unsere Mensen in Zukunft aussehen? Wie kann demokratische Einbindung von Studierenden in den Betrieb gelingen? Wie können die Mensen eine faire Preisgestaltung garantieren? Um diese Fragen dreht sich das neu ausgearbeitete Mensa-Konzept der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, das am Dienstag vorgestellt wird. Zu diesem Zweck lädt die ÖH herzlich ans Wiener Juridicum ein:



Mediengespräch & Konzeptpräsentation

Datum: Dienstag, 16. Juni, 10:00

Ort: Mensa am Juridicum Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien

Themen: Demokratisierung der Mensen



Um formlose Anmeldung per E-Mail wird gebeten.