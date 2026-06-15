Geier-Tafelsackerl ermöglichte bereits 30.000 Mahlzeiten für Menschen in Not

Wien (OTS) -

Mit dem „Geier-Tafelsackerl“ setzen die Bäckerei Geier und Die Tafel Österreich seit 2025 ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und Armut in Österreich. Über 12.000 Stück sind bereits über die Geier-App verkauft worden. Ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte ist die Auszeichnung mit dem Green Marketing Award 2026.

Vor einem Jahr wurde unter dem Motto „Was Gutes tut Gutes“ das Geier-Tafelsackerl offiziell lanciert. Die nachhaltige Innovation ist ein weiterer Meilenstein in der bereits 20 Jahre währenden Kooperation zwischen Geier. Die Bäckerei und Die Tafel Österreich: Gefüllt mit tagesfrischem Brot, Gebäck und/oder Süßem im Wert von rund 12 Euro, kann das Geier-Tafelsackerl täglich über die Geier-App bestellt und in der letzten Stunde vor Ladenschluss abgeholt werden – um nur 3,99 Euro. 50 Cent pro Sackerl gehen an Die Tafel Österreich, die damit armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen kostenfrei mit Lebensmitteln versorgt.

Diese Lebensmittelrettung mit Sinn kommt offensichtlich bei den Konsument:innen gut an: Mehr als 12.000 Geier-Tafelsackerl mit über 18 Tonnen wertvollem Brot und Gebäck (der meistverschwendeten Lebensmittelgruppe in Österreich) wurden im ersten Jahr bereits verkauft – und damit auch über 6.000 Euro an Spenden lukriert. Mit einem Euro ermöglicht Die Tafel Österreich fünf Mahlzeiten für Menschen in Not.

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich: „Wir sind beeindruckt, mit welch großem Engagement der Familienbetrieb Geier seit 20 Jahren gemeinsam mit uns immer neue Aktivitäten gegen Lebensmittelverschwendung und Armut setzt. Das Geier-Tafelsackerl zeigt, wie Innovation und ganzheitliche Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – zugunsten von Umwelt, armutsbetroffenen Menschen und unserer Gesellschaft. Es freut uns sehr, wie viele Menschen das Angebot bereits in Anspruch nehmen und damit zeigen, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann. Das ist gelebte Kreislaufwirtschaft mit sozialer Verantwortung.“

Das Geier-Tafelsackerl: Eine ausgezeichnete Idee

Dass die Konsument:innen den Einsatz für mehr soziale und ökologische Gerechtigkeit anerkennen, zeigte bereits die Reputationsstudie von IMWF Austria unter Bäckereien in ganz Österreich. Geier belegte hier den zweiten Platz. Ausschlaggebend dafür waren vor allem der konsequente Fokus auf Regionalität sowie das soziale Engagement; das Geier-Tafelsackerl spielte dabei eine wichtige Rolle.

Gekrönt wurde das innovative Projekt jetzt auch mit dem https://www.green-marketing-award.at/">Green Marketing Award 2026 (einer gemeinsamen Initiative von ÖBB Werbung, WPP Media und Horizont), der Donnerstagabend verliehen wurde: Das Geier-Tafelsackerl überzeugte die Fachjury und siegte in der Kategorie „Be Aware!“.

Erika Geier-Tschernig, Geschäftsführerin Geier. Die Bäckerei: „Einen Beitrag gegen Lebensmittel- und Ressourcenverschwendung sowie gegen Armut zu leisten, ist uns allen im Unternehmen ein Anliegen. Unser gesamtes Team steckt jeden Tag viel Know-how und Herzblut in unsere Produkte – die sollen schmecken und Menschen satt machen. Aus dieser Überzeugung ist die Idee des Geier-Tafelsackerls entstanden: Lebensmittelrettung mit sozialem Mehrwert. Es ist eine wunderschöne Anerkennung für uns alle, dass sie nicht nur so gut angenommen wird, sondern nun auch noch mit dem Green Marketing Award ausgezeichnet wurde. Eine weitere Bestätigung, dass wir gemeinsam mit der Tafel Österreich auf dem richtigen Weg sind, etwas zu verändern.“

Mehrfach nachhaltige Zusammenarbeit

Rund 162.000 Tonnen Brot und Gebäck (ca. 18 kg pro Kopf) werden in Österreich pro Jahr entlang der Wertschöpfungskette weggeworfen, die Hälfte davon in privaten Haushalten. Damit rangiert diese Lebensmittelgruppe in Sachen Verschwendung noch vor Obst & Gemüse und Milchprodukten. Und das, während 1,7 Millionen Menschen in diesem Land von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 420.000 Personen leiden an schwerer Ernährungsarmut.

Die Tafel Österreich und Geier. Die Bäckerei gehen seit 2006 gemeinsam gegen diese Schieflage an. Geier unterstützt den Sozialverein, der mehr als 85.000 armutsbetroffene Menschen kostenfrei mit Lebensmitteln versorgt, u. a. mit regelmäßigen Warenspenden, Fachwissen, Eventsponsorings und vielem mehr. Das 2025 gelaunchte Geier-Tafelsackerl hebt die Kooperation auf eine neue Stufe und verbindet Lebensmittelrettung mit sozialem Mehrwert.

Nachhaltigkeit ist bei Geier nicht auf einzelne Projekte beschränkt, sondern Teil der gesamten Unternehmensphilosophie. Bereits 80 % der Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 50 Kilometern rund um die Backstube in Markgrafneusiedl. Seit 2006 werden alle Standorte mit 100 % Naturstrom betrieben. Darüber hinaus setzt das Familienunternehmen auf Wärmerückgewinnung in der Backstube, Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung sowie die schrittweise Umstellung seiner Vertriebsflotte auf E-Fahrzeuge. Damit verfolgt Geier das Ziel, ökologische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu übernehmen – von der regionalen Rohstoffbeschaffung über die energieeffiziente Produktion bis zur Auslieferung der Produkte.



Weitere Fotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter presse.tafel-oesterreich.at



Über Die Tafel Österreich

Die Tafel Österreich ist die größte und älteste Tafelorganisation Österreichs. Sie versorgt seit 1999 armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln mit dem Ziel der Armutsbekämpfung. Allein 2025 konnten so 1.522 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und an mehr als 85.000 Menschen in 170 Sozialeinrichtungen in ganz Österreich weitergegeben werden. Als primär spendenfinanzierter Verein ist Die Tafel Österreich auf Geld-, Zeit- und Warenspenden angewiesen.

Über Geier. Die Bäckerei

Geier. Die Bäckerei ist ein regionaler Bäckerei-Konditorei-Kaffeehausbetrieb mit Standorten in Weinviertel und Wien. Gerald und Erika Geier führen das Familienunternehmen in vierter Generation. Geier lebt echte Weinviertler Brotkultur schon seit 1902, backt ausschließlich nach eigenen Rezepten und bezieht seine Rohstoffe zu 80% aus einem Umkreis von 50km.