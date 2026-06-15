FPÖ – Hauser: „Ebola-Panik nach Hanta-Flop – wird schon die nächste Gesundheitskrise herbeigeredet?“

Wien (OTS) -

„Nach dem gescheiterten Hantavirus-Narrativ erleben wir nun offenbar den nächsten Versuch, eine globale Gesundheitsbedrohung medial aufzublasen. Diesmal heißt das Schlagwort Ebola“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser. „Seit den 1970er Jahren wurden fast 40 Ebola-Ausbrüche in Afrika registriert. Trotz teils dramatischer lokaler Verläufe entwickelte sich daraus Gott sei Dank nie eine weltweite Pandemie. Dennoch versuchten die WHO, die Einheitsparteien im EU-Gesundheitsausschuss und die Mainstreammedien plötzlich, das Thema zu einer globalen Bedrohung hochzustilisieren. Das wirft Fragen auf“, so Hauser weiter.

Besonders bemerkenswert sei der Zeitpunkt: „Während die Panikmache rund um das Hantavirus gerade verpufft, erhält Moderna zusätzliche 50 Millionen US-Dollar für die beschleunigte Entwicklung seines experimentellen Ebola-Impfstoffs. Gleichzeitig musste die WHO die Zahl der Verdachtsfälle zuletzt drastisch von über 900 auf lediglich 116 nach unten korrigieren. Das erinnert stark an bekannte Muster der vergangenen Jahre.“ Für Hauser zeige sich erneut ein massives Glaubwürdigkeitsproblem der internationalen Gesundheitsinstitutionen: „Nach den desaströsen Erfahrungen der Corona-Zeit und den zahlreichen Fehlprognosen und widerlegten unrichtigen Behauptungen während der COVID-19-Pandemie glauben immer weniger Menschen den Alarmmeldungen dieser Institution. Die WHO musste nun auch bei Ebola zurückrudern. Der Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen die Maßnahmen internationaler Organisationen dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen.“

Hauser kündigte deshalb eine parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission an: „Ich werde nun Fragen an die EU-Kommission stellen, wie sie das Risiko für eine Ebola-Pandemie in der EU tatsächlich einschätzt, ob sie eine Gesundheitsnotlage ausrufen will, nachdem die WHO bereits einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, und in welchem Umfang die EU über die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) an der Förderung zur schnellen Einführung des experimentellen Impfstoffs von Moderna beteiligt ist.“

„Die Bürger haben ein Recht auf Transparenz. Nach Corona darf es keine politische oder mediale Panikmache mehr geben, ohne dass die Fakten offen auf dem Tisch liegen“, betonte Hauser.