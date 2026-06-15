Fresenius Kabi Austria stärkt sein Biosimilar-Portfolio mit aktuellen Produkteinführungen

Graz (OTS) -

Erweiterung des Biosimilar-Portfolios von Fresenius Kabi Austria auf fünf Produkte

Otulfi® (Ustekinumab), Conexxence® und Bomyntra® (Denosumab) auf EU-Ebene zugelassen

Starker Produktionsstandort in Österreich unterstützt Versorgungssicherheit und globalen Export

Fresenius Kabi, ein operatives Unternehmen der Fresenius-Gruppe, stärkt seine Position als bedeutender Anbieter von Biosimilars und Produktionsstandort in Österreich weiter. Mit der Einführung des Ustekinumab-Biosimilars Otulfi® und der bevorstehenden Verfügbarkeit der Denosumab-Biosimilars Conexxence® und Bomyntra® erweitert Fresenius Kabi sein österreichisches Biosimilar-Portfolio auf fünf Produkte.

Fresenius Kabi ist in Österreich bereits mit den Biosimilars Idacio® (Adalimumab) und Tyenne® (Tocilizumab) am Markt vertreten. Die Erweiterung des Portfolios unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, hochwertige Biosimilars in wichtigen Therapiegebieten bereitzustellen.

„Die Einführung von drei weiteren Biosimilars in Österreich spiegelt unser langjähriges Engagement wider, den Zugang von Patientinnen und Patienten zu hochwertigen biologischen Arzneimitteln zu verbessern und die Zukunftsfähigkeit der Gesundheitssysteme zu unterstützen“, sagte Dr. Sang Jin Pak, President Biopharma, Fresenius Kabi.

Österreich als Produktionsstandort für Biosimilars

Ein wesentliches Merkmal des Biosimilar-Portfolios von Fresenius Kabi in Österreich ist die starke lokale Produktionsbasis. Wesentliche Teile der Herstellung und Verpackung erfolgen an den Standorten Graz und Werndorf und tragen so zur Versorgungssicherheit sowie zur Einhaltung hoher Qualitätsstandards bei.

In den vergangenen fünf Jahren hat Fresenius Kabi rund 90 Millionen Euro in seine österreichischen Produktions- und Verpackungsstandorte investiert und damit die lokale Wertschöpfung gestärkt. In Österreich hergestellte Produkte werden international geliefert und unterstützen die Versorgung von Patientinnen und Patienten weit über den heimischen Markt hinaus.

„Die lokale Produktion spielt eine wichtige Rolle, um eine verlässliche Versorgung und hohe Qualitätsstandards sicherzustellen. Mit unserem wachsenden Biosimilar-Portfolio stärken wir Österreich als Produktionsstandort und unterstützen zugleich die Versorgung von Patientinnen und Patienten im In- und Ausland“, sagte Dr. Alexander Hohl, Geschäftsführer von Fresenius Kabi Austria.

Biosimilars in wichtigen Therapiegebieten

Mit seinem wachsenden Biosimilar-Portfolio adressiert Fresenius Kabi Austria wichtige Krankheitsbereiche wie Autoimmunerkrankungen, Osteoporose und Onkologie.

Biosimilars erweitern die Behandlungsmöglichkeiten für medizinisches Fachpersonal und Patientinnen und Patienten und können zur langfristigen Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme beitragen. Laut Branchenanalysen haben Biosimilars in den vergangenen zehn Jahren ein Einsparungspotenzial von rund 700 Millionen Euro für das österreichische Gesundheitssystem geschaffen.1

Über Fresenius Kabi

Fresenius Kabi, ein operatives Unternehmen der Fresenius-Gruppe, ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das integrierte Arzneimittel, Technologien und Dienstleistungen für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten bereitstellt. Mit mehr als 41.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern ermöglicht das breite Portfolio des Unternehmens den Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in der Notfallmedizin, Chirurgie, Onkologie, Intensivmedizin und im häuslichen Umfeld – und erreicht damit jedes Jahr 450 Millionen Patientinnen und Patienten.

Durch ergänzende Geschäftsbereiche bietet Fresenius Kabi hochkomplexe Biopharmazeutika für Krebs-, Autoimmun- und endokrine Erkrankungen, führende enterale, parenterale und Homecare-Lösungen im Bereich der klinischen Ernährung, modernste Medizintechnik einschließlich Infusionspumpen, Geräte für Zell- und Gentherapien, Verbrauchsmaterialien und weltweit führende Blutentnahmesysteme sowie intravenöse Generika und Flüssigkeiten, die die grundlegende Patientenversorgung weltweit voranbringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fresenius-kabi.com.

Über Fresenius Kabi Austria

Fresenius Kabi Austria ist einer der größten Arzneimittelhersteller Österreichs und Teil des globalen Gesundheitsunternehmens Fresenius Kabi. Mit rund 1.800 Mitarbeitenden an den Standorten Graz (Hauptsitz), Werndorf, Grambach und Linz deckt das Unternehmen Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb ab.

Fresenius Kabi Austria bietet hochwertige Arzneimittel, Biosimilars, Infusionstherapien, klinische Ernährung und Medizinprodukte und leistet einen wesentlichen Beitrag zum internationalen Produktions- und Versorgungsnetzwerk des Unternehmens.

Über Fresenius

Fresenius SE & Co. KGaA (Frankfurt/Xetra: FRE) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit Hauptsitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Fresenius einen Jahresumsatz von 22,6 Milliarden Euro. Fresenius beschäftigt derzeit mehr als 178.000 Mitarbeitende. Die Fresenius-Gruppe umfasst die operativen Gesellschaften Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie eine Beteiligung an Fresenius Medical Care. Mit rund 140 Krankenhäusern und zahlreichen ambulanten Einrichtungen ist Fresenius Helios der führende private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien und behandelt jedes Jahr rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi berührt jährlich das Leben von 450 Millionen Patientinnen und Patienten und umfasst hochkomplexe Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik sowie intravenöse Generika und Flüssigkeiten. Fresenius wurde 1912 vom Frankfurter Apotheker Dr. Eduard Fresenius gegründet. Nach seinem Tod übernahm Else Kröner 1952 die Leitung des Unternehmens. Sie legte den Grundstein für ein globales Unternehmen, das heute das Ziel verfolgt, die Gesundheit von Menschen zu verbessern. Größter Aktionär ist die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sich der Förderung der medizinischen Forschung und der Unterstützung humanitärer Projekte widmet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fresenius.com.

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Quellen

[1] IQVIA Verbrauchsstudie 2021;

https://www.lisavienna.at/news/detail/neue-biosimilars-studie-zeigt-in-den-letzten-12-jahren-wurden-dank-biosimilars-und-preissenkungen-rund-700-millionen-euro-eingespart/