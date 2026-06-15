AVISO: Konferenz "Gedenken neu denken"

Wien (PK) -

Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner und der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus laden am Freitag, 19. Juni, zur Konferenz "Gedenken neu denken" ins Hohe Haus. Im Mittelpunkt steht das Problem der Holocaust-Leugnung und Holocaust-Verzerrung in Online-Medien.

Digitale Räume eröffnen neue Formen der Geschichtsvermittlung. Zugleich werden aber gerade dort auch historische Fakten verzerrt, relativiert oder gezielt in Frage gestellt. Begleitet von Expertinnen und Experten als Impulsgebende sollen neue Perspektiven und Ansätze für den Umgang mit diesen Problemen und für eine zeitgemäße Holocaust-Vermittlung erarbeitet werden.

Vorträge und interaktive Sessions zum Thema Holocaust-Vermittlung

Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner eröffnet die Konferenz. Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hält die Keynote zum Thema "Die neue Macht der Desinformation. Herausforderungen für die Debattenkultur - was wir wissen müssten und tun sollten". Die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig sowie der Gründer und Geschäftsführer von The Trailblazers GmbH Jannis Johannmeier diskutieren mit Moderatorin Rebekka Salzer über die Themen Hass im Netz, Desinformation und demokratische Perspektiven im digitalen Raum.

Über völkerrechtliche Perspektiven auf historische Verantwortung und aktuelle gesellschaftliche Fragen spricht der Assistenzprofessor für Völkerrecht und Menschenrechte an der Sigmund Freud Privatuniversität Ralph Janik in seinem Impulsreferat. Diesem folgen mehrere interaktive Sessions, um neue Ansätze für die Holocaust-Vermittlung und den Umgang mit digitalen Formen von Geschichtsverzerrung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu erarbeiten.

Konferenz "Gedenken neu denken"

Zeit:

Freitag, 19. Juni 2026, 10 - 16.30 Uhr

Ort:

Parlament, Lokal 2 Elise Richter

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Konferenz "Gedenken neu denken" | Parlament Österreich. (Schluss) sox