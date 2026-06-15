Einladung zum Pressegespräch: Erinnerung ohne Ausschluss

Wien (OTS) -

Das Museum Simon Wiesenthal – Die Zukunft des Erinnerns hat in den vergangenen Monaten an neuen Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen ein neuer Webguide mit Audiodeskriptionen, Einfacher Sprache und Screenreader-Kompatibilität sowie ergänzende Angebote zur Orientierung und Vermittlung im Museum.

Vor der öffentlichen Präsentation möchten wir Vertreter:innen der Medien zu einem Pressegespräch einladen und einen ersten Einblick in das Projekt geben.

Nach einer kurzen Führung durch das Museum stellen wir die neuen Angebote vor und sprechen mit den Projektbeteiligten darüber, welche Überlegungen hinter den Adaptierungen stehen, welche Erfahrungen in der Entwicklung eingeflossen sind und welche Fragen sich für die Zukunft inklusiver Erinnerungsarbeit stellen.

Im Anschluss besteht Gelegenheit für weitere Gespräche, Interviews sowie Foto- und Filmaufnahmen.

Pressegespräch

Erinnerung ohne Ausschluss – Neue barriereärmere Vermittlungsangebote im Museum Simon Wiesenthal

Mittwoch, 17.06.2026, 10:00-11:00 Uhr

Museum Simon Wiesenthal – Die Zukunft des Erinnerns, Rabensteig 3, 1010 Wien

Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung unter [email protected]

Die öffentliche Präsentation des Projekts findet in der Folgewoche am 22. Juni 2026 statt, alle Informationen dazu finden Sie hier: https://vwi.ac.at/events/events-detail/erinnerung-ohne-ausschluss.

Pressegespräch: Erinnerung ohne Ausschluss – Neue barriereärmere Vermittlungsangebote im Museum Simon Wiesenthal

Teilnahme nur mit Anmeldung an: [email protected]

Datum: 17.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Museum Simon Wiesenthal

Rabensteig 3

1010 Wien

Österreich