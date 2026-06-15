Vogelnest war in Bierkiste!

Bergheim/Lochen (OTS) -

Bei der Abholung von Leergut auf einem Firmengelände in Bergheim (Salzburg) hat ein Fahrer in einer Bierkiste ein Nest mit fünf Amseln entdeckt. Da die durch die Aufräumarbeiten verschreckten Eltern nicht mehr auftauchten, brachte er es zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, wo die Fünflinge nun gewärmt und gefüttert werden, bis sie flügge sind - so wie dutzende weitere Vogelwaisen jeden Frühling.

"Leider ist es nicht selbstverständlich, dass Finder von Tierwaisen Verantwortung übernehmen, weshalb ich diesem Tierfreund sehr dankbar bin", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Vogeleltern sind im urbanen Raum beim Nestbau oft sehr kreativ, was ihnen aber auch zum Verhängnis werden kann. Denn teils bauen sie in Dachrinnen in großer Höhe und einzelne Küken können dann sehr tief und auf harten Boden fallen, wenn es im Nest zu heiß und eng wird. "Diese Amseleltern haben sich sehr viel Mühe gegeben und unter dem Nest die Kiste mit Moos und Holz aufgefüllt. Vogelküken dürfen aber - abgesehen von solchen skurrilen Spezialfällen - nur gerettet werden, wenn sie ernsthaft in Gefahr sind, also teils oder ganz nackt aus dem Nest fallen oder etwa bei ersten Flugversuchen durch Katzen bedroht werden. Man muss bedenken, dass dabei immer Familien auseinandergerissen werden", so Stadler.

Die Waisensaison am Tierschutzhof Pfotenhilfe dauert übrigens jedes Jahr von Februar bis ca. Mitte Oktober. Zu den Pfleglingen zählen alle möglichen Vogel- und Säugetierarten, für die alle die gleich Prämisse gilt: "Wildtiere gehören nicht in Menschenhand und müssen nach erfolgreicher professioneller Aufzucht mit Herz und Hirn schrittweise wieder ausgewildert werden", so Stadler abschließend.