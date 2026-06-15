Greenpeace warnt: EU-Abgeordnete könnten Gentechnik-Schutzstandards kippen

Wien (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt vor dem geplanten Abbau von Schutzstandards bei Gentechnik-Lebensmitteln. Bereits heute Abend stimmt der Umweltausschuss des EU-Parlaments über die weitreichende Deregulierung neuer Gentechnik-Methoden ab, kommenden Mittwoch folgt die finale Plenarabstimmung. Die Folgen für Bäuerinnen und Bauern sowie Konsument:innen wären verheerend: Ohne den bestehenden Regeln droht ein unkontrollierter Einzug von Gentechnik auf unseren Äckern und Tellern. Greenpeace fordert daher alle österreichischen EU-Abgeordnete auf, für den Erhalt der Schutzstandards zu stimmen.



Greenpeace Landwirtschaftsexperte Sebastian Theissing-Matei: “Wenn die neue Gentechnik so dereguliert wird wie geplant, droht eine wahre Lawine von patentiertem Saatgut. Große Agrar-Konzerne erlangen dann eine noch stärkere Kontrolle über unser Lebensmittelsystem. Durch diese Patent-Flut steht die Existenz von Landwirtinnen und Landwirten sowie kleinen Saatgut-Züchtern auf dem Spiel. Auch würden Konsumentinnen und Konsumenten künftig im Dunkeln tappen, ob in ihrem Essen Gentechnik steckt oder nicht.”

Da mittels Gentechnik hergestellte Lebensmittel rechtlich als Erfindungen gelten, können sie im Gegensatz zu herkömmlichen Pflanzen patentiert werden. Damit drohen auch bei uns amerikanische Verhältnisse mit einer noch viel stärkeren Abhängigkeit von Bäuerinnen und Bauern von internationalen Saatgut-Konzernen. Gleichzeitig soll auch die Kennzeichnungspflicht für viele Arten der Gentechnik in Lebensmitteln fallen. Damit können Konsument:innen nicht mehr selber kontrollieren, ob etwa in ihrem Gemüse, Obst oder Brot Gentechnik steckt. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Konzerne diktieren, was auf unserem Acker oder Teller landet“, betont Theissing-Matei und nimmt die Politik in die Pflicht: „Besonders die Abgeordneten der ÖVP, die bei manchen vergangenen Gentechnik-Abstimmungen mit Abwesenheit hervorgestochen sind, müssen diese Woche klar Flagge bekennen und lückenlos für den Erhalt der strengen Schutzstandards stimmen.“