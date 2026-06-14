Korosec: „Gewalt gegen Ältere raus aus der Tabuzone!“

Wien (OTS) -

Morgen, am 15. Juni, ist „Tag gegen Gewalt an älteren Menschen“. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec sagt anlässlich dessen: „Gewalt gegen Ältere ist nach wie vor ein leider großteils ignoriertes und tabuisiertes Thema. Es muss raus aus der Tabuzone! Gewalt in jeder Form ist inakzeptabel, besonders verwerflich ist sie, wenn sie Ältere betrifft, die sich oft nicht zu helfen wissen und sich nicht helfen können.“ Frauen würden besonders unter physischer und psychischer Gewalt sowie sozialer Isolation leiden, oft durch den Partner: „Das Problem: Viele Betroffene schämen sich, Hilfe zu suchen. Nicht die Opfer, die Täter müssen sich schämen!“

Die Seniorenbundpräsidentin fordert besseren Gewaltschutz und intensivere präventive Maßnahmen mit Augenmerk auf ältere Menschen. Nötig seien auch mehr Anstrengungen zur gesamtgesellschaftlichen Sensibilisierung: „Hinschauen ist nicht nur gefragt, sondern unabdingbar.“