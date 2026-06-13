SPÖ-Schieder erneut zum Präsidenten der Naturfreunde Österreich gewählt

Wien (OTS) -

Heute wurde SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zum fünften Mal zum Präsidenten der Naturfreunde Österreich gewählt. Schieder freut sich über seine Wiederwahl und will sich als Präsident der Naturfreunde Österreich weiterhin dafür einsetzen, den Zugang zur Natur für alle Menschen zu stärken: „Der Zugang zur Natur darf kein Luxus sein. Für diese Überzeugung stehen die Naturfreunde seit über 130 Jahren. Und genau dafür werde ich mich auch in den kommenden Jahren weiterhin mit voller Leidenschaft, nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch als Naturfreundepräsident einsetzen. Denn Natur bedeutet weit mehr als Freizeit und Erholung. Draußen zu sein stärkt unsere Gesundheit, bringt Menschen zusammen und macht spürbar, wie eng Mensch und Umwelt miteinander verbunden sind. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen unter Druck stehen und die Krisen dieser Welt immer stärker in den Alltag hineinwirken, braucht es Orte, an denen man einmal tief durchatmen und neue Kraft schöpfen kann. Doch genau dieser Zugang zur Natur wird immer stärker eingeschränkt. Wo früher Bergpfade frei begehbar waren, stehen heute immer öfter ‚Betreten verboten‘-Schilder. Wer ein Waldstück erreichen will, wird nicht selten mit hohen Parkplatzgebühren konfrontiert. Und an unseren Seen verschwinden öffentliche Zugänge zunehmend hinter Mauern und privaten Villen. Wenn wir hier nicht gegensteuern, wird die Natur immer mehr zum Privileg weniger. Deshalb braucht es klare politische Maßnahmen, um den freien Zugang zur Natur in Österreich wieder zu stärken. Denn die Natur gehört uns allen.“ ****

Schieder weiter: „Wer den Zugang zur Natur für alle sichern will, muss auch in die alpine Infrastruktur investieren. Es braucht mehr Geld für sichere Wege, Schutzhütten, Markierungen und den Erhalt unserer Natur- und Erholungsräume. Gleichzeitig müssen Natur- und Umweltschutz wieder klare politische Priorität haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass bei Umweltstandards zurückgerudert wird oder der Schutz unserer Natur gegen wirtschaftliche Interessen ausgespielt wird. Für uns ist klar: Kein Zurück bei Natur- und Umweltschutz!“ (Schluss) bj