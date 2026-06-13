  • 13.06.2026, 10:08:32
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SPÖ-Grossmann zur 30. Wiener Regenbogenparade: Wien zeigt heute, wie bunt Solidarität sein kann!

Grossmann: „Die Pride war nie nur ein buntes Spektakel. Die Pride war schon immer ein Statement gegen Hass.“

Wien (OTS) - 

Heute zieht die Wiener Regenbogenparade zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße und setzt dabei ein starkes Zeichen für Liebe und Vielfalt. Mit dabei ist auch SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann, die gemeinsam mit tausenden Menschen für eine solidarische und offene Gesellschaft eintritt: „Immer öfter hört man die Frage, warum es die Pride heute überhaupt noch braucht. Haben queere Menschen nicht längst die gleichen Rechte? Können sie nicht heiraten, Familien gründen und frei leben? Die Antwort ist klar: Ja, wir brauchen die Pride. Vielleicht mehr denn je. Denn auch wenn wir in den letzten Jahrzehnten viel erreicht haben, dürfen wir nie vergessen: Rechte, die erkämpft wurden, können auch wieder weggenommen werden. Wir sehen in Europa und darüber hinaus, wie rechte Kräfte versuchen, queeres Leben unsichtbar zu machen, abzuwerten und wieder zurückzudrängen. Gleichzeitig erleben LGBTIQ+ Personen weiterhin Hass, Diskriminierung und Gewalt, nur weil sie sind, wer sie sind, und lieben, wen sie lieben. Niemand sollte Angst vor Gewalt haben müssen, nur weil er in der U-Bahn Händchen hält. Niemand sollte überlegen müssen, ob ein Kuss, eine Berührung oder das eigene Auftreten gefährlich werden könnte. Solange diese Angst für viele Menschen noch Realität ist, werden wir auf die Straße gehen. Denn die Pride war nie nur ein buntes Spektakel. Die Pride war schon immer Protest gegen Menschenhass. Sie zeigt allen, die sich verstecken müssen, die Angst haben oder mit den Gedanken konfrontiert sind, falsch zu sein: Du bist richtig, genauso, wie du bist. Laut, bunt, leise, schrill, stolz oder noch auf dem Weg dorthin.“ **** (Schluss) bj

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