  • 12.06.2026, 17:00:04
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SPÖ-Schieder: Erfolgreicher Touchdown für Fluggastrechte

EU-Vermittlungsausschuss einigt sich auf Verbesserungen für Mobilitätseingeschränkte und Familien

Wien (OTS) - 

SPÖ-Verkehrssprecher im EU-Parlament Andreas Schieder sagt zur Einigung über die Fluggastrichtlinie: „Die Sommerurlaubsaison steht kurz bevor und Reisende in Europa müssen glücklicherweise nicht mehr um Einschnitte bei ihren Fluggastrechten bangen. Die Fluglobby hat in den vergangenen Monaten massiv versucht, die Kompensationen bei Verspätungen herunterzuschrauben und es sah kurzfristig so aus, als hätten sie damit Erfolg. Heute hat jedoch die Vernunft gesiegt und Flugreisende erhalten nach wie vor eine gestaffelte Entschädigung, je nach Fluglänge. Aber nicht nur die Beibehaltung des Status quo bei Rückerstattungen ist ein Grund zum Feiern. Insbesondere für Familien ist ein Flug nach wie vor oft eher mit einem Ritt durch die Hölle als einem entspannten Start in den wohlverdienten Jahresurlaub vergleichbar: Der Kinderwagen landet plötzlich auf dem Gepäckband, statt beim Ausstieg bereitzustehen oder das Kind darf nur gegen Aufpreis neben den Eltern sitzen. Damit ist jetzt endgültig Schluss und Fliegen wird endlich familienfreundlicher. Auch die Rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität werden gestärkt, beispielsweise durch den Anspruch auf Kompensation bei einem verpassten Flug aufgrund von fehlender Assistenz. Zudem dürfen Gutscheine von Airlines künftig nicht mehr ablaufen und es wird endlich eine einheitliche Liste geben, die festlegt, unter welchen Umständen keine Erstattungen erfolgen. Das ist eine klare Absage an die dreisten Forderungen der Fluglobby und ein erfolgreicher Touchdown für Fluggastrechte in ganz Europa.“ (Schluss) ls

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