FPÖ – Hafenecker: „ORF-Wahlfarce war nur möglich, weil NEOS die rosaroten Stützräder der schwarz-roten Packelei sind!“

Wien (OTS) -

„Dass ÖVP und SPÖ mit dieser Wahlfarce im ORF-Stiftungsrat ihren Systemkandidaten Pig vor den Augen der Öffentlichkeit an die ORF-Spitze gehievt haben, ist der schamloseste Postenschacher seit Jahrzehnten, der ohne den rosaroten Steigbügel des schwarz-roten Filzes niemals möglich gewesen wäre. Wenn daher jetzt die NEOS und ihre Mediensprecherin Brandstötter diese parteipolitische Packelei anprangern, ist das an Falschheit nicht zu überbieten und eine hemmungslose Selbstanklage! Sie sind nämlich die rosaroten Stützräder der schwarz-roten Packelei“, kritisierte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die Reaktion der NEOS auf die ORF-Generaldirektorswahl scharf: „Wenn man gegen Hinterzimmerdeals, Günstlingswirtschaft und gegen politische Einflussnahme ist, verhindert man sie im Vorhinein und macht nicht dabei mit. Das sei den NEOS ins Stammbuch geschrieben, die nicht nur die Aufteilung der ORF-Stiftungsräte im Regierungsprogramm nach Uralt-Proporzmuster mitunterschrieben haben, sondern auch wie ein Stein zum medial kolportierten Sideletter geschwiegen haben, in dem Schwarz und Rot das Vorschlagsrecht für den ORF-Generaldirektor ÖVP-Kanzler Stocker zuschanzten!“

Auch in der Budgetdebatte im Nationalrat diese Woche vermisste Hafenecker Wortmeldungen und Initiativen der Rosaroten: „Kein Sterbenswörtchen haben sie dazu verloren. Erst jetzt, nachdem der Postenschacher mit ihrer Beteiligung über die Bühne gegangen ist, kritisieren sie ihn und starten damit einen verzweifelten Versuch, ihre Glaubwürdigkeit noch irgendwie zu retten. Die ist aber dahin: Die NEOS haben ihre Seele längst für Macht und Posten an das schwarz-rote System verkauft, als dessen Herz-Lungen-Maschine sie ihre letzte Daseinsberechtigung gefunden haben.“

Es sei daher geradezu peinlich und lächerlich, wenn ausgerechnet die NEOS den Menschen vorgaukeln wollen, sie würden für eine grundlegende ORF-Reform und eine Entpolitisierung stehen. „Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich erinnere nur an das von ihnen im Vorfeld der ORF-Wahl inszenierte Scheinhearing. Wenn eine Regierungspartei wie die NEOS so etwas veranstaltet, ist sie bereits in die Meisterklasse der Parteipolitisierung aufgestiegen. Eine echte ORF-Reform wird es daher nur mit uns Freiheitlichen geben – dann heißt es ‚Game over‘ für Postenschacher, Privilegien, Luxusgagen, Regierungspropaganda und vor allem für die ORF-Zwangssteuer!“, betonte Hafenecker.