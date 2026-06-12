FPÖ – AVISO: Einladung zur Podiumsdiskussion „Ab nach Hause – Eine Lösung zur Migrationskrise“

Wien (OTS) -

Einladung zur Podiumsdiskussion

„AB NACH HAUSE – EINE LÖSUNG ZUR MIGRATIONSKRISE“

Wann: Mittwoch, 17. Juni 2026, 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Wo: Europäisches Parlament Straßburg, Raum Weiss R5.1

Podiumsteilnehmer:

· Harald Vilimsky, MEP FPÖ, Vizepräsident der Patrioten für Europa

· René Aust, MEP AfD, Präsident der ESN

· Ernő Schaller-Baross, MEP FIDESZ,

· Hermann Tertsch, MEP VOX, Vizepräsident der Patrioten für Europa

Ehrengast: Gerald Grosz, Autor des Buches „Ab nach Hause“

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg statt und widmet sich der Frage nach Lösungsansätzen in der europäischen Migrationspolitik. Die Veranstaltung wird simultan in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch und Italienisch übersetzt.

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen.