  • 12.06.2026, 12:53:32
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WKÖ-Fachverband Bergbau-Stahl: „EABG klares Signal für Dekarbonisierung und Industriestandort“

Henckel-Donnersmarck/Stiftner: „Gesetzesbeschluss wichtiger Schritt, um dringend benötigte erneuerbare Energie auch für die Stahlindustrie verfügbar zu machen“

Wien (OTS) - 

Der Fachverband Bergbau-Stahl in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt den Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG) im Nationalrat als wichtigen Schritt für die Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie in Österreich.

„Wir sehen das EABG als wichtigen Schritt, um die für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie dringend benötigte erneuerbare Energie rascher verfügbar zu machen“, sagt Roman Stiftner, Geschäftsführer des Fachverbandes Bergbau-Stahl. „Gerade die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren ist aus unserer Sicht wesentlich, damit der Ausbau der Energieinfrastruktur mit dem Transformationsbedarf der Industrie Schritt halten kann.“

Zugleich braucht es weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen und europäischen Stahlindustrie zu sichern und eine Verlagerung der Produktion an andere Standorte zu verhindern. „Dazu zählen insbesondere wettbewerbsfähige Energiepreise, eine wirksame Kompensation der indirekten, über den Strompreis weitergegebenen CO₂-Kosten bis 2030, ein funktionierender CO₂-Grenzausgleich sowie wirksame Maßnahmen gegen globale Überkapazitäten im Stahlbereich“, fordert Fachverbandsobmann Andreas Henckel-Donnersmarck.

Für die heimische Stahlbranche ist das von zentraler Bedeutung: Sie steht vor einer tiefgreifenden Transformation ihrer Produktion und wird dafür in deutlich höherem Ausmaß auf Strom aus erneuerbaren Quellen angewiesen sein. In Österreich werden derzeit jährlich rund 7 Millionen Tonnen Stahl erzeugt, überwiegend über die Hochofenroute, also die klassische Stahlerzeugung auf Basis von Roheisen aus dem Hochofen, und das in Österreich entwickelte LD-Verfahren, ein Sauerstoffblasverfahren zur Rohstahlherstellung. Schrittweise wird die Erzeugung auf Elektrostahl umgestellt. Damit verbunden sind erhebliche Investitionen, ein steigender Strombedarf und ein wesentlicher Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. (PWK290/JHR)

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