Junge Stimmen für eine gesunde Zukunft bei der WiG-Jugendgesundheitskonferenz Simmering

Wien (OTS) -

Mit Kreativität, Engagement und viel Begeisterung gestalteten rund 200 Simmeringer Jugendliche die Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in den Räumlichkeiten der Musikschule Simmering. In Form von kreativen Beiträgen oder Mitmach-Stationen präsentierten die Teilnehmenden auf unterschiedliche Weise ihre selbst gewählten Gesundheitsthemen. „Die Jugendgesundheitskonferenz macht sichtbar, wie vielfältig die Vorstellungen von Gesundheit bei jungen Menschen sind. Die Jugendlichen bringen ihre Perspektiven ein und entwickeln eigene beeindruckende Projekte“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Auch der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigte sich von den Ergebnissen begeistert: „Ob Gesangsbeiträge oder Infostände zu Gesundheitsthemen – die Jugendlichen haben wichtige Botschaften nicht nur vermittelt, sondern erlebbar gemacht.“

Gesundheit aus Sicht der Jugendlichen

In der Musikschule Simmering zeigten die Jugendlichen, womit sie sich in den letzten Monaten beschäftigt haben. Die Teilnehmenden wurden während des gesamten Prozesses von ihren Lehrer*innen oder Betreuer*innen begleitet und unterstützt. Ihre Ergebnisse präsentierten sie schließlich als Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss bei der Jugendgesundheitskonferenz. Musik als zentrales Thema des Veranstaltungsortes spiegelte sich besonders in einem kreativen Bühnenprogramm wider. In Form von Sketches und gesanglichen Beiträgen brachten die Jugendlichen ihre Gesundheitsbotschaften mit eigens entwickelten Songs und Texten auf die Bühne. Sie setzten sich mit Fragen des körperlichen und seelischen Wohlbefindens auseinander und machten deutlich, welche Bedeutung Gesundheit in ihrem Alltag hat. Zusätzlich luden zahlreiche Marktstände zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Im Mittelpunkt standen Themen, die den Alltag der Jugendlichen unmittelbar betreffen, darunter gesunder Schlaf, ausgewogene Ernährung, Wertschätzung, das Ausdrücken von Gefühlen oder die Wirkung von Komplimenten. Außerdem konnten die Simmeringer Jugendlichen Naturkosmetik kennenlernen oder bei einer Fitness- oder Zirkus-Challenge aktiv werden.

Über das Projekt

Die Jugendgesundheitskonferenz ist das Wiener Modell für partizipative Jugendgesundheitsförderung und ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Es wird aus den Vorsorgemitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert. Mehr Informationen auf wig.or.at/jugendgesundheitskonferenz