Grüne/Schwarz zu OeNB-Prognose: Doppelbudget steht auf wackeligen Beinen

Wien (OTS) -

„Die heutige Prognose der Nationalbank bestätigt, wovor wir seit Wochen warnen: Dieses Budget steht auf wackeligen Beinen. Dass die OeNB für 2028 von einem Defizit von 3,8 Prozent ausgeht, die Regierung aber nur von 3,0 Prozent, zeigt auf welch tönerne Füße die Regierung dieses vorgezogene Doppelbudget baut“, reagiert der Budgetsprecher der Grünen, Jakob Schwarz, auf die heute veröffentlichte Budgetprognose der Österreichischen Nationalbank.

Bereits WIFO, IHS und Fiskalrat hätten erhebliche Zweifel an den Budgetplänen der Regierung geäußert. „Das Grundproblem ist: Die Regierung hat ohne Not durch das Vorziehen des Budgets zur unsicheren Weltlage selbst noch große Ungewissheit hinzugefügt, weil die Basis für die Budgeterstellung - nämlich die reale budgetäre Entwicklung im Jahr 2026 - im Juni natürlich schlechter abschätzbar ist als im Oktober. Zusätzlich will die Regierung von dieser wackeligen Absprungbasis auch noch weiter springen als sonst, nämlich 2,5 Jahre in die Zukunft. Sie kann also fast nur falsch liegen“, so Schwarz.

„Gleichzeitig belastet die Regierung Familien, Arbeitnehmer:innen, Pensionist:innen und Menschen mit niedrigen Einkommen, während Superreiche weiterhin keinen fairen Beitrag leisten müssen. Wenn nun schon zwei Tage nach der Budgetrede klar wird, dass weitere Konsolidierungsschritte notwendig sein werden, stellt sich umso mehr die Frage, warum die Regierung nicht endlich bei klimaschädlichen Subventionen, überholten Autobahnprojekten und vor allem großen Vermögen ansetzt“, betont Schwarz.