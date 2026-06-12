FPÖ – Kolm: „OeNB-Prognose zeigt Scheitern der Wirtschafts- und Budgetpolitik dieser Regierung“

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Prognosen der Österreichischen Nationalbank zeigen wenig überraschend, dass unter den schlechten politischen Rahmenbedingungen dieser Regierung nicht die Wirtschaft, sondern lediglich die Inflation wächst“, stellte FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm fest. Wenn das Wirtschaftswachstum heuer nur bei rund 0,6 Prozent liege, gleichzeitig aber die Teuerung auf über drei Prozent ansteige, würden Ersparnisse entwertet, Haushalte real an Kaufkraft verlieren und Unternehmen zunehmend an Planungssicherheit einbüßen, so Kolm unter Verweis auf die Daten der Nationalbank. „Die OeNB hat ihre Wachstumsprognose von 0,8 auf 0,6 Prozent nach unten revidiert, während die Wirtschaftsleistung weiter unter Druck bleibt. Gleichzeitig hebt die EZB die Leitzinsen an. Das liefert dieser Regierung einmal mehr eine Ausrede dafür, notwendige Reformen weiter hinauszuschieben. Ein echter Aufschwung ist weiterhin nicht in Sicht“, betonte Kolm.

Vor diesem Hintergrund seien auch die budgetpolitischen Planungen der Bundesregierung bereits überholt. Die Kombination aus tiefgreifenden strukturellen Problemen im sozialpartnerschaftlich geprägten System, künstlich erhöhten Energiepreisen, der daraus resultierenden Investitionszurückhaltung sowie zusätzlicher geopolitischer Unsicherheit laste unverändert schwer auf der Konjunktur. „Diese Regierung hat das Doppelbudget ohne jede Reserve und auf äußerste Kante genäht. Mit der nun vorliegenden BIP-Prognose sind die wirtschaftlichen Planungsgrundlagen dieses Doppelbudgets bereits heute überholt“, warnte Kolm.

„SPÖ-Finanzminister Marterbauer hat mit einem parteipolitisch motivierten Schachzug versucht, statt eines regulären Jahresbudgets im Herbst noch vor dem Sommer ein Doppelbudget durchzuziehen. Dabei ging es nicht darum, den Staat zu reformieren oder die Wirtschaft zu entfesseln, sondern einzig darum, diese schwarz-rot-pinke Regierung politisch zu stabilisieren. Dieser Budget-Schachzug des Finanzministers beginnt bereits im Anlauf an der ökonomischen Realität zu scheitern“, betonte die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.