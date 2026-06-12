ORF – SPÖ-Seltenheim: Große Herausforderungen für neuen ORF-Generaldirektor Clemens Pig

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher Klaus Seltenheim wünscht dem neu gewählten ORF-Generaldirektor viel Erfolg angesichts der großen Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Clemens Pig ist ein erfahrener Medienmanager, der alle Facetten der heimischen Medienbranche kennt und seinen Schwerpunkt besonders auch im Bereich KI und Digitalisierung sieht. Das ist wichtig angesichts der Aufgaben, vor denen der ORF in diesem Bereich steht“, so Seltenheim am Freitag. Es sei entscheidend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch für die junge Zielgruppe relevant zu bleiben und auf allen Plattformen präsent zu sein. ****

Eine weitere Herausforderung sei das große Einsparvolumen, das der ORF in den nächsten Jahren stemmen muss, ebenso wie Verbesserungen in der Unternehmenskultur, bei den Compliance-Regeln und auch bei der Frage der Spitzengehälter. „Der ORF muss ein sicherer Arbeitsplatz sein, insbesondere für Frauen, und er muss verlorenes Vertrauen zurückgewinnen“, so Seltenheim.

Gleichzeitig sei es Aufgabe der Politik, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen. Medienminister Andreas Babler werde noch heuer im Herbst – wie im Regierungsprogramm vereinbart – einen Reformprozess für den ORF starten, mit dem Ziel eines stärkeren, unabhängigen und zukunftsfitten ORF. (Schluss) ah/bj