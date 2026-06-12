  • 12.06.2026, 11:08:02
  • /
  • OTS0076

ORF – SPÖ-Seltenheim: Große Herausforderungen für neuen ORF-Generaldirektor Clemens Pig

Politik muss gesetzlichen Rahmen für zukunftsfitten ORF gestalten

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher Klaus Seltenheim wünscht dem neu gewählten ORF-Generaldirektor viel Erfolg angesichts der großen Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Clemens Pig ist ein erfahrener Medienmanager, der alle Facetten der heimischen Medienbranche kennt und seinen Schwerpunkt besonders auch im Bereich KI und Digitalisierung sieht. Das ist wichtig angesichts der Aufgaben, vor denen der ORF in diesem Bereich steht“, so Seltenheim am Freitag. Es sei entscheidend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch für die junge Zielgruppe relevant zu bleiben und auf allen Plattformen präsent zu sein. ****

Eine weitere Herausforderung sei das große Einsparvolumen, das der ORF in den nächsten Jahren stemmen muss, ebenso wie Verbesserungen in der Unternehmenskultur, bei den Compliance-Regeln und auch bei der Frage der Spitzengehälter. „Der ORF muss ein sicherer Arbeitsplatz sein, insbesondere für Frauen, und er muss verlorenes Vertrauen zurückgewinnen“, so Seltenheim.

Gleichzeitig sei es Aufgabe der Politik, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen. Medienminister Andreas Babler werde noch heuer im Herbst – wie im Regierungsprogramm vereinbart – einen Reformprozess für den ORF starten, mit dem Ziel eines stärkeren, unabhängigen und zukunftsfitten ORF. (Schluss) ah/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright