  • 12.06.2026, 10:51:02
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AMA GENUSS REGION macht Qualität und Herkunft in der Gastronomie sichtbar

Immer mehr Gäste wollen wissen, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller stammen. AMA GENUSS REGION schafft Transparenz auf Speisekarten und macht regionale Qualität sichtbar.

Wien (OTS) - 

Herkunft und Regionalität gewinnen für Gäste im Außer-Haus-Verzehr zunehmend an Bedeutung. Die AMA GENUSS REGION ist ein etabliertes System für eine freiwillige und unabhängig kontrollierte Herkunftskennzeichnung in Gastronomie, Hotellerie und Großküchen. Rund 1.300 Gastronomiebetriebe setzen bereits auf das Gütesiegel und machen damit geprüfte Qualität und regionale Herkunft der Lebensmittel für ihre Gäste sichtbar.

Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten legen Wert auf Regionalität auf der Speisekarte: Rund die Hälfte der Gäste legt Wert auf die Auslobung der Herkunft der Lebensmittel, für 70 % ist die Verwendung regionaler Rohstoffe und saisonaler Zutaten ein wichtiges Kriterium. (RollAMA Motivanalyse September 2024).

„Gäste wollen heutzutage wissen, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller stammen. Mit der AMA GENUSS REGION gibt es bereits ein etabliertes System, das Orientierung bietet und regionale Qualität sowie nachvollziehbare Herkunft auf den Speisekarten sichtbar macht. Die Betriebe, die mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION ausgezeichnet werden, lassen sich freiwillig und unabhängig kontrollieren“, betont Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Aktuell nehmen rund 1.300 Gastronomiebetriebe an dem Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem teil. „Wer auf Qualität setzt, schafft Vertrauen bei seinen Gästen. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION macht das Engagement der Wirtinnen und Wirte sichtbar. Die Teilnahme ist für Betriebe kostenlos“, sagt Mutenthaler-Sipek.

Diese Betriebe setzen bereits auf geprüfte Qualität und Regionalität

Die meisten teilnehmenden Wirtshäuser und Restaurants kommen aus Oberösterreich mit 207 Betrieben und Salzburg mit 205 Betrieben, gefolgt von der Steiermark mit 195 Betrieben. In Niederösterreich beteiligen sich 172 Betriebe, in Kärnten 169 und in Tirol 146. Aus Vorarlberg nehmen 70 Betriebe teil, aus Wien 63 und aus dem Burgenland 36. Damit ist die Beteiligung aktuell besonders stark in den westlichen und südlichen Bundesländern sowie in Oberösterreich und Salzburg ausgeprägt.

Konsumentinnen und Konsumenten können alle zertifizierten Betriebe über die digitale Genuss-Landkarte unter www.genussregionen.at finden.

Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION
AMA GENUSS REGION ist ein staatlich anerkanntes Gütesiegel. Es garantiert, dass die Rohstoffe aus der Region stammen, die Qualität über dem gesetzlichen Standard liegt und entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontrolliert wird. Kurze Transportwege, traditionelle Verarbeitung und die enge Verbindung von Handwerk und Herkunft stehen dabei im Mittelpunkt.

Insgesamt sind bereits rund 3.800 Betriebe Teil der AMA GENUSS REGION. Neben rund 1.300 Gastronomiebetrieben zählen dazu auch bäuerliche Direktvermarkter, Manufakturen und Großküchen.

Betriebe, die sich für die Teilnahme an der AMA GENUSS REGION interessieren, finden alle Informationen unter https://www.genussregionen.at/de/gastronomiebetriebe

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

Alle Bilder sowie die Presseaussendung stehen hier zum Download bereit https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/ama-genuss-region-macht-qualitaet-und-herkunft-in-der-gastronomie-sichtbar

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