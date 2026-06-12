Tiller/FCG younion Wien: Wo bleiben die Frauen an der Spitze des ORF, Herr Babler?

Wien (OTS) -

Nach einem für die von der Kultur-, Medien und Sportgewerkschaft in der younion vertretenen Belegschaften unerquicklichen Ergebnis im diese Woche vom SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer vorgestellten Doppelbudget 2027 und 2028 setzt es innerhalb weniger Tage die nächste Niederlage für den zuständigen SPÖ-Medienminister Andreas Babler. „Wir beglückwünschen den vom Stiftungsrat gewählten nächsten Generaldirektor Clemens Pig, freuen uns auf gute Zusammenarbeit und wünschen uns mit ihm einen neuen Morgen für den zuletzt gebeutelten Medienleitbetrieb ORF mit seiner verunsicherten Belegschaft“, gratuliert der Vorsitzende der FCG -younion Wien Markus Tiller heute. An die Adresse des Medienministers stellt er jedoch wenig überraschend fest: „Clemens Pig ist keine Frau an der Spitze des ORF, Herr Babler!“

Im März wurde Babler medial zitiert, es würde es dem ORF und der Gesellschaft guttun, wenn künftig eine Frau an der Spitze stehe. „Wir müssen als Gesellschaft Sexismus und der strukturellen Benachteiligung von Frauen entschieden entgegenwirken. Das gilt auch und insbesondere für den ORF“ , so der Medienminister noch vor drei Monaten. Auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner von seiner SPÖ schloss sich dem Wunsch nach einer Frau an der ORF-Spitze an.

„Was von solchen Versprechungen zu halten ist, das sehen wir heute Morgen nachdem sich der nächtliche Staub am Küniglberg gelegt hat. Auch die der SPÖ zurechenbaren Stiftungsräte haben mehrheitlich für Männer an der Spitze des ORF gestimmt, die beiden Kandidatinnen erhielten im Finale nur 4 von 35 Stimmen im Stiftungsrat.“, konstatierte Tiller. Frauenförderung im 21. Jahrhundert sieht anders aus.

Diese „Babler-Lücke“ zwischen Ankündigungen und Umsetzung lässt für die anstehende Reform des ORF und die Neuaufstellung der Qualitätsjournalismusförderung wie auch für die heimische Kunst und Kultur wenig erwarten, und das in Zeiten harter Sparschnitte auch auf Landesebene. Zuletzt hat die SPÖ-Wien mit dem Zwang zur Ein-Jahres-Förderung die kommunale Theaterkunst zur Kurzatmigkeit verdonnert und ihre eigene Theaterreform von 2003 des damaligen SPÖ-Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ausgehebelt.

„Auch die über 1.100 Arbeitslosen allein im Bereich Journalismus wollen nicht länger warten und haben sich Besseres verdient“, kritisiert Tiller. „Weniger Budgetmittel und Möglichkeiten für den heimischen Medienmarkt bedeuten weniger Qualitätsjournalismus hierzulande, eine Schwächung der Vierten Gewalt und damit der Demokratie in Österreich. „Die Stärkung medialer Resilienz in turbulenten Zeiten muss uns allen weiter ein Anliegen sein, ebenso wie zeitgemäße Frauenförderung im Bereich Kunst, Kultur und Medien“, appelliert der Vorsitzende der FCG -younion Wien abschließend.