ÖGB begrüßt Logistikstandortstrategie für Österreich

Wien (OTS) -

Der ÖGB begrüßt die durch Bundesminister Hanke präsentierte Logistikstandortstrategie für Österreich. Ziel der Strategie ist es, dass sie gemeinsam mit der Industriestrategie dafür sorgt, Österreich bis 2035 unter die „Top Ten“ der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften weltweit zu bringen. „Positiv ist, dass neben rein wirtschaftlichen Aspekten auch soziale Verantwortung sowie zentrale Anliegen der Beschäftigten ihren Platz in der Logistikstandortstrategie haben“, hält ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth fest.

Sichere Arbeitsplätze, attraktive Berufsbilder, mehr Fairness durch Kontrollen

Langjährige gewerkschaftliche Forderungen wie eine Sozialinfrastruktur für Berufskraftfahrer, faire Beschäftigungsbedingungen, effizientere Kontrollen für fairen Wettbewerb, und die Entwicklung zukunftsfitter Berufsbilder für Fachkräfte sind ein wesentlicher Bestandteil der Logistikstandortstrategie. Entscheidend wird sein, wie schnell und erfolgreich die einzelnen Vorhaben in der Praxis umgesetzt werden, um die Arbeitswelten und den Arbeitsalltag der Beschäftigten spürbar zu verbessern und Arbeitsplätze am Standort Österreich langfristig abzusichern. Helene Schuberth bewertet die LSS positiv: „Der ÖGB begrüßt die umfangreichen Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Österreich. Dabei stehen für den ÖGB die Beschäftigten im Mittelpunkt. Für sie braucht es faire Arbeitsbedingungen und zukunftsfitte Ausbildungsangebote.“

Über uns: Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich und setzt sich als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.