Ofenauer: Klaudia Tanner setzt rot-weiß-roten Weg für Sicherheit und Landesverteidigung erfolgreich fort

Wien (OTS) -

“Mit dem Doppelbudget 2027/2028 setzen die Bundesregierung und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den erfolgreichen rot-weiß-roten Kurs für das Bundesheer konsequent fort. Mit mehr als 5,4 Milliarden Euro für die Landesverteidigung im Jahr 2028 wurde das Verteidigungsbudget seit dem Amtsantritt Tanners mehr als verdoppelt. Das ist ein klares Bekenntnis zur Sicherheit Österreichs und zur Verteidigungsfähigkeit unserer Republik”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. Der ÖVP-Mandatar weiter: “Unter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurde eine Trendwende eingeleitet. Gleichzeitig liegt noch Arbeit vor uns, um das Bundesheer nachhaltig zu stärken und fit für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen”, so Ofenauer. Umso wichtiger ist, dass der “Aufbauplan 2032+” des Bundesheeres auf Basis des Budgets adaptiert und fortgeführt wird. “Denn eines ist klar: Wenn wir unsere Neutralität schützen wollen, müssen wir auch in der Lage sein, sie zu verteidigen”, so der ÖVP-Abgeordnete.

Die sicherheitspolitische Lage in Europa und der Welt hat sich grundlegend verändert. Deshalb stehen die Volkspartei und Ministerin Tanner für die Stärkung der umfassenden Landesverteidigung – und dazu braucht es Investitionen in allen Bereichen. “Wir sorgen im Gleichschritt für Verbesserungen bei Infrastruktur, Personal und Ausrüstung. Nur wenn Kasernen modernisiert, Soldatinnen und Soldaten bestmöglich ausgerüstet und ausreichend Personal gewonnen werden kann, können wir unser Land auch verteidigen”, hält der ÖVP-Wehrsprecher fest. Klar ist dabei auch, dass es eine Reform des Wehrdienstes braucht, bei der alle politischen Kräfte gemeinsam mitwirken müssen.

Mit dem Doppelbudget werden auch wichtige Zukunftsprojekte abgesichert: Dazu zählen Investitionen in die Luftverteidigung, die Beteiligung Österreichs an der europäischen Initiative Sky Shield sowie die weitere Modernisierung der Luftraumüberwachung. “Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb investieren wir vorausschauend in den Schutz unserer Bevölkerung und in die Souveränität unseres Landes“, sagt Ofenauer. Die Volkspartei steht für eine verantwortungsvolle Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit klarem Fokus auf die Umfassende Landesverteidigung. ”Ein starkes und einsatzfähiges Bundesheer ist der Garant für Sicherheit, Stabilität und Krisenfestigkeit. Dafür stehen die Volkspartei und Klaudia Tanner. Und das Budget zeigt, dass wir den eingeschlagenen Weg im Sinne der Sicherheit für Land und Leute entschlossen fortsetzen", so Ofenauer abschließend. (Schluss)