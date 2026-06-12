Gewerkschaft vida begrüßt Logistikstandortstrategie: „Faire Arbeitsbedingungen dürfen kein Lippenbekenntnis bleiben“

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft vida begrüßt die heute, Freitag, präsentierte Logistikstandortstrategie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI). Positiv hervorzuheben sei insbesondere der Anspruch, die Logistik als zukunftsfähige Branche mit attraktiven Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln.

Letztlich sind es die Beschäftigten – darunter über 233.000 im Verkehrs- und Transportsektor – die die Logistik in Österreich am Laufen halten. Ohne sie steht das Land. Daher mahnt die vida rasche Umsetzungsschritte ein. „Es ist erfreulich, dass Probleme, auf welche die Gewerkschaft vida seit Jahren aufmerksam macht, endlich konkret benannt werden. Jetzt dürfen die positiven Absichtserklärungen aber nicht in der Schublade verschwinden“, pocht Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, auf eine rasche Umsetzung.

Ein besonders gravierender Missstand sei die nach wie vor fehlende soziale Infrastruktur für LKW-Lenker:innen. Die Asfinag habe grundsätzlich eine brauchbare Anzahl an Rastplätzen, aber die Ausstattung dieser lasse oft zu wünschen übrig, so Petritsch weiter.

„Egal ob entlang von Autobahnen, in Gewerbeparks oder im städtischen und ländlichen Raum – vielerorts fehlen kostenlose Toiletten, Duschen und Waschräume. Ebenso fehlt eine ausreichende Zahl an rechtlich abgesicherten Abstellplätzen, Möglichkeiten zur Konsumation von kostengünstigen Mahlzeiten, Lärmschutz und Schatten, damit Ruhezeiten auch tatsächlich zur Regeneration und Erholung genutzt werden können. Schnell nur einmal aufs Klo rennen zu können, das ist keine richtige Erholung. Unsere Forderungen sind kein Luxusproblem, sondern eine Frage der Würde und der guten Arbeitsbedingungen“, betont Petritsch, dass die Gewerkschaft vida seit Jahren auf die mangelhafte Infrastruktur für Berufslenker:innen hinweist.

Auch beim Thema Kontrollen sieht die vida dringenden Handlungsbedarf. „Mehr wirksame Kontrollen bedeuten mehr Sicherheit und Fairness auf der Straße - für Beschäftigte, redlich wirtschaftende Unternehmen, Anrainer:innen und auch für die Steuerzahler:innen“, so Petritsch.

Insbesondere müsse die behördliche Zusammenarbeit bei Kontrollen erleichtert und damit verbessert werden - und ein stärkerer Fokus auf mögliche Unterentlohnung von Fahrer:innen gerichtet werden: „Vor allem bei Fahrten von Unternehmen aus dem Ausland ist Lohn- und Sozialdumping ein großes Problem. Es müssen mit Kontrollen auch die Löhne und Arbeitsbedingungen unserer heimischen Lenker:innen im knallharten Wettbewerb mit Dumpinglohn-Ländern geschützt werden“, betont der vida-Gewerkschafter.

Positiv bewertet die vida auch den in der Logistikstandortstrategie der Bundesregierung enthaltenen Vorschlag, soziale Kriterien bei öffentlichen Ausschreibungen stärker zu verankern. „Verpflichtende soziale Standards bei Vergaben sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Faire Arbeitsbedingungen dürfen nicht bloß ein hehres Ziel bleiben, sondern müssen verbindlich abgesichert werden“, fordert Petritsch.

Für die Gewerkschaft vida steht fest: Die Herausforderungen in der Logistikbranche sind seit Jahren bekannt. Entscheidend werde nun sein, wie schnell konkrete Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, bekräftigt der vida-Gewerkschafter abschließend.