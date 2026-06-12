  • 12.06.2026, 09:29:02
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  • OTS0043

Terminaviso: younion-Online-PK „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22.6.2026 um 10.45 Uhr

Anlässlich des Tages der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Ergebnisse einer Online-Umfrage

Wien (OTS) - 

Am 23.6.2026 ist Tag der Daseinsvorsorge. Damit wird auf jene aufmerksam gemacht, die die Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgen (z. B. mit Wasser, Energie, Gesundheit, Pflege, aber auch Kunst & Kultur).

In einer Online-Pressekonferenz zeigt younion _ Die Daseinsgewerkschaft die aktuellen Gefahren für die Daseinsvorsorge auf – vor allem im Hinblick auf die Gemeindefinanzen. Außerdem werden die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Beschäftigten der Daseinsvorsorge präsentiert.

Es spricht:

  • Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Bitte um Voranmeldung unter: [email protected]

Bilder und Grafiken stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 01 31316 83617
E-Mail: [email protected]
Web: www.younion.at

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