Terminaviso: younion-Online-PK „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22.6.2026 um 10.45 Uhr

Wien (OTS) -

Am 23.6.2026 ist Tag der Daseinsvorsorge. Damit wird auf jene aufmerksam gemacht, die die Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgen (z. B. mit Wasser, Energie, Gesundheit, Pflege, aber auch Kunst & Kultur).

In einer Online-Pressekonferenz zeigt younion _ Die Daseinsgewerkschaft die aktuellen Gefahren für die Daseinsvorsorge auf – vor allem im Hinblick auf die Gemeindefinanzen. Außerdem werden die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Beschäftigten der Daseinsvorsorge präsentiert.

Es spricht:

Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Bitte um Voranmeldung unter: [email protected]

Bilder und Grafiken stehen auf Wunsch zur Verfügung.