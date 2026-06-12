- 12.06.2026, 09:29:02
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- OTS0043
Terminaviso: younion-Online-PK „Gefahren für die Daseinsvorsorge“ am 22.6.2026 um 10.45 Uhr
Anlässlich des Tages der Daseinsvorsorge am 23.6.2026; Ergebnisse einer Online-Umfrage
Am 23.6.2026 ist Tag der Daseinsvorsorge. Damit wird auf jene aufmerksam gemacht, die die Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgen (z. B. mit Wasser, Energie, Gesundheit, Pflege, aber auch Kunst & Kultur).
In einer Online-Pressekonferenz zeigt younion _ Die Daseinsgewerkschaft die aktuellen Gefahren für die Daseinsvorsorge auf – vor allem im Hinblick auf die Gemeindefinanzen. Außerdem werden die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Beschäftigten der Daseinsvorsorge präsentiert.
Es spricht:
- Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Bitte um Voranmeldung unter: [email protected]
Bilder und Grafiken stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
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E-Mail: [email protected]
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