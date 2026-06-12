  • 12.06.2026, 09:27:03
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Hornbach.at und Gans.at räumen doppelt ab: Handelsverband verleiht erstmals eCommerce Award an Österreichs beste Webshops

Premiere für eCommerce Award: Gans, GymBeam, Kastner & Öhler und Hornbach als beste Webshops Österreichs ausgezeichnet. Trustmark Awards als Exzellenzkategorie verliehen.

Verleihung der eCommerce Awards am 11. Juni 2026
Wien (OTS) - 

Premiere für eine exklusive Auszeichnung in der österreichischen Handelsbranche: Der Handelsverband hat gestern im Rahmen des eCommerce Day erstmals den eCommerce Award verliehen. Ausgezeichnet wurden mit Gans, GymBeam, Kastner & Öhler und Hornbach jene Webshops, die durch besondere Leistungen in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Vertrauen, technische Qualität und Customer Experience überzeugen.

Der österreichische Onlinehandel steht für Innovationskraft, Kundennähe und unternehmerischen Mut. Mit dem eCommerce Award holen wir jene Unternehmen vor den Vorhang, die mit innovativen Konzepten, hoher Servicequalität und großem Engagement tagtäglich hervorragende Leistungen erbringen“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Wissenschaftliche Bewertung als objektive Grundlage

Die Bewertung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt anhand eines wissenschaftlich entwickelten Kriterienkatalogs. Berücksichtigt wurden unter anderem Aspekte wie User Experience, technische Umsetzung, Performance, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit.

Unser Ziel war es, eine objektive und nachvollziehbare Bewertung zu ermöglichen. Durch die wissenschaftliche Methodik können Webshops unterschiedlicher Größen fair miteinander verglichen werden“, erklärt Stefan Eibl, Leiter des Masterstudiengangs E-Commerce & AI-Shopping am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt. Sein Resümee bei der Preisverleihung: „Ich bin begeistert über die hohe Qualität, die unsere Shops in Österreich anbieten.

Die Gewinner des eCommerce Award 2026

Um vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen, wurden die teilnehmenden Webshops anhand ihrer monatlichen Besucherzahlen in vier Größenkategorien eingeteilt. Hier die Gewinner:

· Rising Shops: Gans

· Growing Shops: GymBeam

· Leading Shops: Kastner & Öhler

· Champion Shops: Hornbach

Traditionsreiche Trustmark Awards als exklusive Exzellenzkategorie verankert

Die Trustmark Awards bilden als exklusive Exzellenzkategorie einen festen Bestandteil der neuen eCommerce Awards. Ausgezeichnet werden ausschließlich Unternehmen mit dem Gütesiegel Trustmark Austria – dem ältesten anerkannten Qualitätsnachweis für vertrauenswürdigen Onlinehandel in Österreich. Der Logistikdienstleister Hermes fungierte hier zum 5. Mal als Schirmherr.

Die Gewinner der Trustmark Awards 2026:

· Kategorie KMU: Gans

· Kategorie Enterprise: Hornbach

Mit den Trustmark Awards zeichnen wir seit vielen Jahren besonders vertrauenswürdige Online-Shops aus. Diese bei den Kunden langjährig etablierte Erfolgsmarke führen wir konsequent weiter und integrieren sie gleichzeitig in ein modernes Gesamtkonzept zur Auszeichnung digitaler Exzellenz im österreichischen eCommerce. Denn Vertrauen bleibt natürlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Online-Handel“, so Handelssprecher Will.

Erfolgreiche Premiere

Teilnahmeberechtigt bei den eCommerce Awards waren alle in Österreich tätigen Webshops mit Checkout- und Versandfunktion. Voraussetzung für die Einreichung waren ein Unternehmensnachweis sowie ein dokumentierter Qualitätsnachweis in Form eines Gütesiegels oder entsprechender Kundenbewertungen.

Die erfolgreiche Premiere ist erst der Anfang. Der eCommerce Award soll sich als jährlicher Gradmesser für Qualität, Innovation und Kundenorientierung im österreichischen Onlinehandel etablieren. Wir freuen uns bereits auf die nächste Verleihung im Jahr 2027“, sagt Rainer Will abschließend.

Die Einreichphase für den eCommerce Award 2027 sowie die Trustmark Awards startet im Herbst 2026.

Ein Gruppenbild aller Gewinner (© Katharina Schiffl) finden Sie in der Beilage. Alle Bilder in druckfähiger Qualität stehen hier zum Download bereit.

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Mag. Gerald Kühberger (Pressesprecher)
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