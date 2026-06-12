Samariterbund sieht breite Unterstützung für Reform des Sanitätergesetzes

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 11. Juni 2026 hat die Plattform Notfallmedizin eine Reform des Sanitätergesetzes (SanG) gefordert. Der Samariterbund setzt sich seit Jahren für eine Modernisierung des mittlerweile nicht mehr zeitgemäßen Gesetzes ein und begrüßt diesen Vorstoß daher ausdrücklich.

„Wir freuen uns, dass nun auch die Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner den Reformbedarf beim Sanitätergesetz klar benennen. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen werden größer und die Zeit drängt. Die Lösungen liegen auf dem Tisch: Jetzt braucht es nur noch den politischen Willen, die notwendigen Reformen auch umzusetzen“, erklärt Gerald Fitz, Samariterbund-Geschäftsführer, Geschäftsbereich Rettungswesen.

800 Millionen Euro jährlich Einsparungspotenzial

Bei der Pressekonferenz der Plattform Notfallmedizin wurde auch auf eine Studie verwiesen, die das Einsparungspotenzial einer Reform des Sanitätergesetzes auf bis zu 800 Millionen Euro jährlich beziffert. „Wenn sich durch eine Reform die Patientenversorgung verbessern und gleichzeitig erhebliche Mittel im Gesundheitssystem einsparen lassen, dann sollte dieses Potenzial rasch gehoben werden. Gerade in Zeiten angespannter Budgets wäre es fahrlässig, 800 Millionen Euro auf der Straße liegen zu lassen“, so Fitz.

Moderne Ausbildung und Ehrenamt sind kein Widerspruch

Der Samariterbund betont außerdem, dass eine Modernisierung der Ausbildung und ein starkes Ehrenamt kein Widerspruch sind. „Die Diskussion darf nicht als Gegensatz zwischen höherer Qualifikation und Ehrenamt geführt werden. Österreich braucht beides: gut ausgebildete Sanitäterinnen und Sanitäter sowie ein starkes ehrenamtliches Engagement. Das eine schließt das andere nicht aus“, erklärt Fitz.

„Der dringende Reformbedarf wird von immer mehr Akteurinnen und Akteuren des Gesundheits- und Rettungswesens bestätigt. Nun ist die Politik gefordert, die längst überfällige Novellierung des Sanitätergesetzes auf den Weg zu bringen“, so Fitz abschließend.