Generalerneuerung APG-Jauntalleitung:  Bauarbeiten starten

Völkermarkt/Wien (OTS) -

Die bauvorbereitenden Maßnahmen umfassten u.a. die Einrichtung des Baulagers, die Errichtung von Zuwegungen, die Einrichtung der Baufelder und Vormontagen von Provisorien vor Ort. Die Erneuerung im Bauabschnitt 1 zwischen dem Umspannwerk (UW) Schwabeck (Bezirk Wolfsberg) und Mast 38 wird, inkl. Provisorien, von Mitte Juli 2026 bis November 2026 erfolgen. Dabei werden alle Komponenten der bestehenden 110-kV-Leitung, wie Maste, Fundamente, Beseilung etc., auf den neusten Stand der Technik gebracht. Darüber hinaus erfolgt auch die Einschleifung in das Umspannwerk Bleiburg. Für Bauabschnitt 2 beginnen die Bauvorbereitungen ab Dezember 2026. Die Generalerneuerung im Abschnitt 2 inklusive Provisorien wird dann von April 2027 bis August 2027 erfolgen und reicht von Mast 38 bis zum UW Obersielach (Bezirk Völkermarkt).

Baustart Juli 2026 - Erhöhung der Kapazitäten um rund 300 Prozent geplant

Aktuell kann durch die bestehende, bereits in die Jahre gekommene Leitung Strom von 640 Ampere (A) je Leitungssystem transportiert werden. Nach der Erneuerung erhöht sich die Leitungskapazität auf 2.500 A je System durch Umstellung auf ein neues 2-er Bündel statt dem bestehendem Einfach-Seil. Es erfolgt eine Beibehaltung der Spannungsebene von 110 Kilovolt (110-kV) sowie eine standortidente Errichtung der neuen Maste. Hintergrund der Generalerneuerung ist, dass die bestehende 110-kV-Leitung im Jauntal zum Teil bereits in den 40er-Jahren errichtet wurde und daher sanierungsbedürftig ist. Die alte Leitung ist den zukünftigen energiewirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Allein in der Region Lavanttal sind bis 2030 zahlreiche Projekte im Bereich erneuerbare Energie geplant und die bestehende Leitung ist aktuell nicht für den Transport dieser Mengen an Strom ausgelegt. APG-Projektleiter Patrick Rupp zeigt sich mit dem bisherigen Projektverlauf und den Bauvorbereitungen sehr zufrieden: „Wir liegen genau im Zeitplan, und auch die Einrichtung und Vorbereitung unserer umfangreichen, komplexen Provisorien laufen nach Plan. Die Inbetriebnahme des ersten Provisoriums ist bereits für Juli 2026 geplant.“

Das Projekt wurde im Frühling 2025 durch die zuständige Behörde – die Kärntner Landesregierung (nach dem K-EG) – per Bescheid genehmigt. Insgesamt umfasst die Generalerneuerung rund 19 km und 76 Masten. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant, das aktuelle Investitionsvolumen beträgt rund 70 Millionen Euro.

Aktuelle und weitere Infos sind auf der Projektwebseite unter www.jauntalleitung.at zu finden.

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025:595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2035 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.