Chemische Industrie Österreichs: Einigung auf neuen Kollektivvertrag

Wien (OTS) -

Nach einem langen und intensiven Verhandlungsmarathon steht der neue Kollektivvertrag für die chemische Industrie. Die Löhne und Gehälter steigen um 1,8 Prozent, maximal um 100 Euro, das bedeutet eine nachhaltige Erhöhung von 1,62 Prozent. Zusätzlich wird eine steuerbefreite Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro zur Kaufkraftsicherung gewährt.

Ernst Gruber, Arbeitgeber-Verhandlungsführer im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), kommentiert das Ergebnis: „ Der Einigungsprozess über 8 Verhandlungsrunden war ein extrem steiniger Weg. Vor allem die Streiks haben den Prozess zusätzlich erschwert und verlängert, insbesondere angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage: 600 verlorene Arbeitsplätze allein im vierten Quartal 2025, ein Produktionsrückgang von 18 Prozent in drei Jahren und ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenzmärkten, allen voran Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben wir heute eine Einigung erzielt, die für beide Seiten gerade noch vertretbar ist. "

Die Eckdaten des Kollektivvertragsabschlusses:

IST-Löhne und -gehälter steigen um 1,8%, maximal 100 Euro zuzüglich einer Einmalzahlung iHv 300 Euro

Mindestlöhne und -gehälter steigen um 2 %

Lehrlingseinkommen steigen um 2 %

Der neue Kollektivvertrag gilt ab 1.5.2026

Über den FCIO

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) in der WKÖ ist die gesetzliche Interessenvertretung der chemischen Industrie in Österreich. Die etwa 230 Mitgliedsunternehmen produzieren in unterschiedlichen Sektoren z.B. Pharmazeutika, Kunststoffe und Kunststoffwaren, Fasern, Lacke, Düngemittel oder auch organische und anorganische Chemikalien. Die mehr als 50.000 Beschäftigten der Branche stellten 2024 Waren im Wert von 19,3 Milliarden Euro her. www.fcio.at