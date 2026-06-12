KV Chemische Industrie: Abschluss in achter Runde

Wien (OTS) -

In der achten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit den Arbeitgebern nach 14 Stunden auf einen Kollektivvertragsabschluss für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie. Die IST-Löhne und -Gehälter steigen um 1,8 Prozent, maximal aber um 100 Euro. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro oder ein zusätzlicher freier Tag. Die KV-Löhne und -Gehälter werden um 2 Prozent erhöht, Lehrlinge erhalten ebenfalls 2 Prozent mehr.

„Dass heute dieser harte Kompromiss erzielt werden konnte, ist auf die Kampfkraft der Belegschaften zurückzuführen. Ohne den großen Rückhalt und die Solidarität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre ein Abschluss nicht möglich gewesen“, betonen die Verhandler der Arbeitnehmer:innenseite Hubert Bunderla (PRO-GE) und Mario Mayrwöger (GPA). Über sechs Runden beharrte die Arbeitgeberseite auf einer de facto Nulllohnrunde, erst durch Betriebsversammlungen, Warnstreiks und befristete Streiks kam Bewegung in die Verhandlungen. Noch in der siebten Runde lag das Angebot der Arbeitgeberseite bei lediglich 0,5 Prozent plus 300 Euro Einmalzahlung. Durch die Maßnahmen der Gewerkschaften konnte dieses um 1,3 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent verbessert werden.

„Dauerhafte Lohn- und Gehaltserhöhungen sind essenziell für die Beschäftigten, sie leiden unter den steigenden Preisen. Deshalb haben wir nicht nachgegeben, bis sich die Arbeitgeberseite bewegt hat“, so Bunderla und Mayrwöger. Es sei unverständlich, dass man dieses Jahr acht Runden gebraucht habe, um ein Ergebnis zu erzielen. „Bei künftigen Kollektivvertragsverhandlungen erwarten wir, dass die Arbeitgeberseite wieder mehr Verhandlungsbereitschaft zeigt“.

Im Rahmenrecht konnte man sich auf eine zusätzliche Woche Pflegefreistellung für Eltern von behinderten Kindern einigen. Darüber hinaus erhalten Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen, 150 Euro, bei gutem Erfolg werden 100 Euro ausbezahlt.

Der Kollektivvertrag gilt rückwirkend ab 1. Mai 2026.