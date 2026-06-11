Koza/Grüne: „Bundesregierung sabotiert selbst gestecktes Ziel, effektives Pensionsantrittsalter zu erhöhen“

Wien (OTS) -

„Was die Bundesregierung aktuell mit älteren Arbeitnehmer:innen vorhat, grenzt geradezu an Sabotage ihrer eigenen Politik. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ältere Menschen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Beschäftigung zu halten und so das effektive Pensionsantrittsalter zu erhöhen“, zeigt sich Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen angesichts der heute angekündigten Verschärfung der Altersteilzeit alarmiert. Laut NEOS-Sozialsprecher Gasser soll Altersteilzeit künftig nur noch aus gesundheitlichen Gründen in Anspruch genommen werden können.

„Nach der von der Regierung geplanten Wiedereinführung von FLAF- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen für ältere Beschäftigte macht die Regierung die Beschäftigung von Menschen über 60 für die Betriebe gleich noch einmal teurer. Die de facto-Abschaffung der Altersteilzeit für eine breite Arbeitnehmer:innengruppe ist eine weitere Maßnahme, die es älteren Menschen schwerer macht, bis 65 zu arbeiten,“ kritisiert Koza.

Alternsgerechte Arbeitszeitmodelle – wie die Altersteilzeit – sind wichtige Instrumente, damit Menschen länger in Beschäftigung bleiben können. „Die Regierungspolitik ist an Widersprüchlichkeit kaum mehr zu überbieten – so wie sie aktuell agiert, drohen höhere Altersarbeitslosigkeit und höhere Kosten statt Einsparungen im Pensionssystem – weil natürlich wer kann, in die Pension ‚flüchten‘ wird.“

Koza abschließend: „Statt endlich ein Bonus-Malus-System umzusetzen – das Betriebe finanziell belohnt, die viele ältere Menschen beschäftigen, und den Betrieben einen finanziellen Beitrag abverlangt, die wenige beschäftigen – geht die Bundesregierung auf Zickzackkurs, der älteren Beschäftigten Jobperspektiven raubt und nur Unsicherheiten für die Betroffenen bringt. So schafft man jedenfalls weder Vertrauen in die Politik noch zusätzliche Jobs.“