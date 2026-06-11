Wöginger: Altersteilzeit wird treffsicher weiterentwickelt

Wien (OTS) -

"Mit der bereits beschlossenen Teilpension wurde ein neues Modell für einen flexiblen und individuell gestalteten Übergang vom Erwerbsleben in die Pension eingeführt. Die Regelungen zur Altersteilzeit werden nun schrittweise an dieses Modell angepasst, um ein einheitliches, modernes und treffsicheres System für den gleitenden Übergang in die Pension zu schaffen.“ Das stellte heute, Donnerstag, ÖVP-Sozialsprecher Abg. August Wöginger zum Budgetbegleitgesetz, das den Weg dafür aufbereitet, fest.

"Die Altersteilzeit bleibt als Instrument für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor dem Pensionsantrittsalter erhalten. Gleichzeitig haben die Empfehlungen des Rechnungshofes gezeigt, dass Reformbedarf besteht. Der Rechnungshof hat insbesondere darauf hingewiesen, dass die Altersteilzeit mit hohen öffentlichen Kosten verbunden ist und nur eingeschränkt dazu beiträgt, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben zu halten. In ihrer bisherigen Ausgestaltung wurde sie auch von Personen mit hohem Einkommen in Anspruch genommen.“

“Deshalb war es notwendig, die Altersteilzeit gezielt weiterzuentwickeln. Künftig soll für die Berechnung des Altersteilzeitgeldes maximal eine Bemessungsgrundlage in Höhe von 75 Prozent der sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage herangezogen werden. Dies entspricht derzeit rund 5.200 Euro monatlich“, erläuterte der Sozialsprecher. ”Das ist ein wichtiger inhaltlicher Punkt, aber das Gesetz muss noch ausgearbeitet werden.“

“Mit dieser Maßnahme wird eine zentrale Empfehlung des Rechnungshofes aufgegriffen, die Altersteilzeit systemkonform auszugestalten. Gleichzeitig entspricht sie dem Grundsatz eines effizienten und verantwortungsvollen Einsatzes öffentlicher Mittel”, so Wöginger abschließend. (Schluss)