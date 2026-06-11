Gewerkschaft GPA zu Hervis: Sozialplan für Betroffene erzielt

Wien (OTS) -

„Die Schließung mehrerer Hervis-Filialen und der damit verbundene Abbau von über hundert Beschäftigten ist ein schwerer Einschnitt für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg. „Wenn Arbeitsplätze verloren gehen, stehen stets persönliche Schicksale dahinter. Umso wichtiger ist es, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart werden konnte, um die negativen Auswirkungen abzufedern“, führt Huber aus und betont dabei auch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

„Darüber hinaus wurde ein Härtefonds vereinbart, mit dem besonders schwierige Einzelfälle zusätzlich unterstützt werden sollen. Die konkreten Kriterien für diesen Fonds werden derzeit ausgearbeitet“, berichtet Huber weiter. Betroffenen rät die Gewerkschaft GPA zu einer Beratung: „Wenden Sie sich an den Betriebsrat oder die Gewerkschaft, bevor Sie etwas unterschreiben. So kann bestmöglich auf die individuelle Situation eingegangen werden. Als Gewerkschaft unterstützen und beraten wir unsere Mitglieder in allen Bundesländern“, so Huber.

„Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig betriebliche Mitbestimmung ist: Der Betriebsrat gibt den Beschäftigten eine starke Stimme, dem Unternehmen einen klaren Verhandlungspartner und macht einen Sozialplan überhaupt erst möglich“, betont der Gewerkschafter abschließend.