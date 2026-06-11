  • 11.06.2026, 15:43:02
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TERMIN - Inklusionstagung: Behinderung, Krankheit, Einsamkeit – Du bist nicht alleine!

Gewerkschaft vida, AK Wien, ÖGB, KOBV und ÖZIV laden zur Inklusionstagung am 16. Juni 2026 in Wien

Wien (OTS) - 

Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen stoßen in der Arbeitswelt nach wie vor auf zahlreiche Hürden. Gleichzeitig nimmt Einsamkeit als gesellschaftliche Herausforderung zu – auch am Arbeitsplatz. Sie kann Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und soziale Teilhabe beeinträchtigen, bleibt aber oft unsichtbar und tabuisiert.

Deshalb laden die Gewerkschaft vida, das ÖGB Chancen Nutzen Büro, die Arbeiterkammer Wien, der ÖZIV Bundesverband und der Behindertenverband KOBV am 16. Juni 2026 zur Inklusionstagung ins ÖGB- und Gewerkschaftshaus Catamaran in Wien ein.

Arbeiten mit Behinderung und Einsamkeit im Fokus

Unter dem Motto „Behinderung, Krankheit, Einsamkeit – Du bist nicht alleine!“ widmet sich die Tagung aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen für mehr Inklusion und Teilhabe. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um das Arbeiten mit Behinderung, persönliche Assistenz, Wiedereingliederung nach gesundheitlichen Einschränkungen, Mobilität im Arbeitsalltag sowie Förderungen und Unterstützungsangebote.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf dem Thema Einsamkeit. Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis beleuchten ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Arbeitsleben und diskutieren gemeinsam mit den Teilnehmer:innen mögliche Gegenstrategien. Dabei wird auch ein „Leitfaden zum Thema Einsamkeit“ präsentiert, der in Zusammenarbeit mit der „Plattform gegen Einsamkeit“ (Projekt der Social City Wien) entstanden ist. Ergänzt wird das Programm durch Workshops, Diskussionsrunden sowie zahlreiche Informationsstände, die Vernetzung und Austausch ermöglichen.

Medienverteter:innen sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen!

Mögliche Gesprächspartner:innen sind Vertreter:innen der veranstaltenden Organisationen sowie Vortragende und Expert:innen der Tagung.

Das vollständige Programm unter: vida.at/inklusionstagung

  • Zeit: 16. Juni 2026 von 9.30 bis 16.00 Uhr
  • Ort: ÖGB- und Gewerkschaftshaus Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]!

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida
Cornelia Groiss
Telefon: +43 664 6145 756
E-Mail: [email protected]

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