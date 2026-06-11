  • 11.06.2026, 15:37:03
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NEOS zu Reform der Altersteilzeit: Weniger Kosten, mehr Treffsicherheit

Gasser: „Wir machen die Altersteilzeit treffsicherer, gerechter und beenden teure und ungerechte Regelung.“

Wien (OTS) - 

„Wir NEOS haben die Altersteilzeit immer skeptisch gesehen, weil sie in ihrer bisherigen Form eine teure und wenig treffsichere Gießkanne war. Auch die Kritik des Rechnungshofes hat klar gezeigt, dass hier dringender Reformbedarf besteht. Genau diesen Reformschritt setzen wir nun um“, sagt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser zur grundlegenden Reform der Altersteilzeit.

Bereits 2025 hat die Bundesregierung erste Maßnahmen umgesetzt, um die Altersteilzeit treffsicherer und budgetschonender auszugestalten. Mit der Teilpension wurde außerdem auf unseren Druck ein neues Werkzeug geschaffen, um allen Menschen in Österreich mehr Flexibilität bei ihrem Pensionsantritt zu geben. Mit dem Doppelbudget folgt nun der nächste konsequente Schritt. Gasser: „Wir richten die Altersteilzeit künftig klarer auf jene Menschen aus, die sie tatsächlich brauchen. Sie soll gezielt Menschen unterstützen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht länger voll arbeiten können - und nicht länger eine Möglichkeit, einfach früher aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Die Kosten für die Allgemeinheit sinken mit dieser Reform noch einmal deutlich um rund 250 Millionen Euro pro Jahr.“

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