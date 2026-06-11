FPÖ – Steiner: „ÖVP schafft Geschlechter ab – Wählerbetrug und links-woker Wahnsinn statt bürgerlicher Politik!“

Wien (OTS) -

„Die ÖVP hat im September 2024 versehentlich die beiden biologischen Geschlechter abgeschafft – das war wohl Pech beim Denken. Eineinhalb Jahre und viele leere Versprechungen später ist dieser Fehler aber immer noch nicht korrigiert. Was die ÖVP als vermeintliche Familienpartei hier aufführt, ist ein Offenbarungseid und nichts anderes als bewusster Wählerbetrug“, kritisierte heute der FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner im Rahmen der von der FPÖ verlangten Kurzen Debatte im Nationalrat zur Anfragebeantwortung „ÖVP schafft (versehentlich?) das biologische Geschlecht ab“ die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition und insbesondere die ÖVP aufs Schärfste.

Steiner erinnerte an die vollmundigen Versprechen der ÖVP vor der Wahl, dieses „Missgeschick“ umgehend zu reparieren: „Uns wurde vom Kollegen Gerstl versprochen, das Ganze in der konstituierenden Sitzung zu reparieren – was geschäftsordnungstechnisch unmöglich war. Dann hätte man im Bundesrat die Chance gehabt, die Notbremse zu ziehen. Aber was hat die ÖVP gemacht? Sie hat das Gesetz bewusst durchgewunken. So viel zur Ehrlichkeit dieser österreichischen Volkspartei.“

Für den freiheitlichen Abgeordneten sei klar, warum die ÖVP so handle: „Für ein bisserl Machterhalt wirft diese Partei alle konservativen und bürgerlichen Werte über Bord. Sie wollen den linken Journalisten gefallen und merken gar nicht mehr, dass sie mittendrin im links-woken Wahnsinn sind. Ob Öffnung der Ehe für alle, Schutzzonen gegen betende Menschen oder millionenschwere Finanzierungen für die Gender-NGO-Industrie – die ÖVP ist immer mit dabei!“ Dieses Verhalten entlarve die ÖVP als Mogelpackung. „Wer die ÖVP wählt, wählt linksgrün im XL-Format. Ihr seid keine bürgerliche Kraft mehr, sondern nur noch eine Mogelpackung, die permanent vor dem wokesten linken Wahnsinn umfällt“, so Steiner in Richtung ÖVP.

Besonders entlarvend seien die Antworten auf die parlamentarische Anfrage der FPÖ gewesen, kritisierte Steiner: „Auf unsere Frage, wann der Fehler endlich behoben wird, schreiben uns die ÖVP-Minister ‚nicht zuständig‘ oder wie Minister Stocker, es gebe ‚keinen Konsens‘. Das ist eine Bankrotterklärung! Es gibt eine demokratische Mehrheit in diesem Haus, die diesen Fauxpas beheben könnte, aber die ÖVP weigert sich, sie zu nutzen.“

Abschließend richtete Steiner einen klaren Appell an die Regierung: „Die Österreicher haben Ihre Unwahrheiten, Ihre Inkompetenz und diesen Genderwahn gründlich satt. Die Menschen wollen ihre ganz normale Normalität zurück und keine Frühsexualisierung im Kindergarten oder biologische Männer in Frauenduschen. Schmeißen Sie hin, Herr Kanzler, und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen, für einen wirklichen Systemwechsel und für einen Volkskanzler Herbert Kickl!“