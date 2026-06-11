Voglauer/Grüne: „Zulassungen für PFAS-Pestizide müssen umgehend widerrufen werden“

Wien (OTS) -

„Endlich hält auch die EU-Chemikalien-Agentur ECHA in ihrer Risikobewertung fest, dass die Ewigkeitschemikalie TFA reproduktionstoxisch wirkt. TFA ist ein Abbauprodukt von PFAS, die unter anderem in Pestiziden verwendet werden. Dieser Stoff ist extrem beständig und mobil, kann das Kind im Mutterleib schädigen und kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Mit dieser Risikobewertung können TFA-freisetzende Pestizide nach den Vorgaben der geltenden EU-Verordnung nicht mehr zugelassen werden“, sagt Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

„Allein im Jahr 2024 wurden in Österreich über 105.000 kg PFAS-haltige Pestizid-Wirkstoffe verkauft. Wo und wieviel davon auf welchen Äckern und Kulturen verspritzt wurde, darüber gibt es aber keine gesammelten Aufzeichnungen. Hier sind die Ministerien komplett im Blindflug unterwegs. Die verkaufte Menge dieser Gifte reicht aus, um 1,46 Millionen Hektar zu behandeln. Es ist höchst an der Zeit endlich für Transparenz zu sorgen, die Forderung des Rechnungshofs umzusetzen und eine öffentliche Datenbank über die Pestizid-Anwendung einzurichten. Die Anträge der Grünen zum Verbot dieser PFAS-Pestizide und zur Umsetzung der Datenbank werden ständig in den Nationalratsausschüssen vertagt, obwohl die Machbarkeitsstudie dafür längst in den Schubladen der Bundesregierung liegt“, erklärt Voglauer.

Sie fährt fort: „Unsere aktuelle parlamentarische Anfrage darüber, welche Mengen an Pestizid-Wirkstoffen – die im Verdacht stehen TFA zu produzieren oder aus anderen Gründen höchst bedenklich sind – in den letzten Jahren verkauft wurden, muss Minister Totschnig bis zum 16. Juni beantworten. Wir haben auch nach dem Umsetzungsstand der Transparenzdatenbank gefragt.“

„Mit der Einschätzung der ECHA ist sonnenklar: Landwirtschaftsminister Totschnig und Gesundheitsministerin Schumann haben umgehend alle in Österreich zugelassenen PFAS-Pestizide aus dem Verkehr zu ziehen und die Zulassungen zu widerrufen. Die Zeit der Ausreden und der Verzögerungen ist vorbei, jetzt ist Zeit zu handeln“, fordert Voglauer.