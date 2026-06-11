  • 11.06.2026, 15:03:03
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Götze/Grüne: Regierung erhöht die Steuern für Arbeiten von Zuhause

Steuerlicher Rückschritt auf Kosten der Flexibilität

Wien (OTS) - 

„Die geplante Streichung des Telearbeits- und des Arbeitsplatzpauschales ist eine Steuererhöhung für die arbeitende Bevölkerung. Die Bundesregierung hatte bei diesen Maßnahmen anscheinend die Arbeitswelt aus den 1970ern vor Augen. Die Mehrbelastung für Arbeitnehmer:innen und Ein-Personen-Unternehmen ist nicht nur ungerecht, sondern auch steuerpolitisch höchst fragwürdig“, kritisiert Elisabeth Götze, Sprecherin der Grünen für Wirtschaft und Entrepreneurship.

Schließlich handelt es sich bei den Pauschalen um die Abgeltung von Ausgaben wie für Strom und Internet, die beim Arbeiten zuhause anfallen. Dieser reine Kostenersatz soll nun steuer- und beitragspflichtig werden. Das ist nichts anderes als eine Kostenverschiebung hin zu den Beschäftigten und Ein-Personen-Unternehmer:innen.

„In der modernen Arbeitswelt wird viel höhere Flexibilität als früher erwartet. Wieso jetzt die Regierung ausgerechnet jene Menschen belastet, die sich an die veränderten Bedingungen angepasst haben, ist schlicht nicht nachvollziehbar. Viele EPUs beispielsweise haben keinen eigenen Arbeitsraum, genau das hat das Arbeitsplatzpauschale anerkannt. Die Mittelschicht wird in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten zusätzlich belastet, was negative Auswirkungen auf den privaten Konsum und die Konjunktur hat. Die Abschaffung trifft die Flexibilität des Wirtschaftsstandortes genau dort, wo die Zukunft liegt: bei digitalen und ortsunabhängigen Arbeitsmodellen. Die ökologischen Vorteile der Telearbeit werden von der Bundesregierung nicht einmal ignoriert. Und das Ganze für eine Einsparung von knapp 100 Millionen Euro ab 2028 – das ist ein massiver steuerpolitischer Rückschritt“, so Götze abschließend.

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