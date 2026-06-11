"Kleidung der Jahrtausende – Inspiration für heute". Das NHM Wien lädt zur Historischen Modeschau ein

Wien (OTS) -

Zum 150-jährigen Jubiläum des NHM Wien präsentiert die Prähistorische Abteilung gemeinsam mit der Modeschule KunstModeDesign Herbststrasse einen Streifzug durch die Geschichte der Kleidung von der Steinzeit bis ins Frühmittelalter. Moderne Textilkreationen, die ihre Inspiration aus den Funden des Naturhistorischen Museums Wien, den Handwerkstechniken, Mustern und Designs der Urgeschichte schöpfen, richten den Blick in die Zukunft.

Ort: Untere Kuppelhalle, NHM Wien, Maria-Theresien-Platz

Zeit: Freitag, 19. Juni 2026, 19.00 Uhr



55 Models – 7 Jahrtausende Modegeschichte

Kleidung spielt im Leben der Menschen eine wichtige Rolle. Seit der Urgeschichte sind Textilhandwerk und Kleidungsherstellung fest mit dem Alltagsleben verwoben. Diese Bedeutung zeigt sich in unserem Sprachgebrauch, etwa durch Redewendungen wie "Fakten werden verwoben", "der Geduldsfaden reißt" oder "blau machen". Durch die enge Beziehung zwischen der Kleidung und dem Menschen, der sie trägt, spiegelt Mode seit jeher Aspekte des Lebens, der sozialen und wirtschaftlichen Stellung, der Geisteshaltungen ebenso wie die Rolle der Person wider.



Der interdisziplinäre Ansatz verbindet die Sammlungen des NHM Wien mit Handwerk und Wissenschaft. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nachvollziehbarkeit der gezeigten Modelle, die anhand archäologischer, historischer und kunsthistorischer Quellen entwickelt wurden. Archäologische Funde von Textilresten geben Einblick in alte Webtechniken, dazu gehören etwa die Gewebe aus dem Salzbergbau in Hallstatt aus dem Zeitraum zwischen 1.500 und 300 v. Chr.



"Kleidung in der Urgeschichte wie auch heute ist erst vollständig mit Accessoires wie Schmuck, Gürteln, Nadeln und Broschen. In den Sammlungen des Naturhistorischen Museums haben wir herausragende Objekte, die ein Zeugnis von der hohen Handwerkskunst in prähistorischen Zeiten geben", beschreibt Priv.-Doz. Dr. Karina Grömer, Textilarchäologin und Direktorin der Prähistorischen Abteilung ihren Zugang. "Beispielsweise sind die mehr als 2.500 Jahre alten Textilien aus dem Salzbergwerk Hallstatt extrem fein, bunt gemustert und sehr hochwertig. Durch diese Funde kann man die Web- und Spinntechniken rekonstruieren – Techniken, die bis heute in Gebrauch sind, um Dinge des täglichen Bedarfs herzustellen. Gerade heutzutage, wo Heimwerken und Do-It-Yourself zu einem Trendphänomen geworden sind, ist es bereichernd, sich mit den alten Techniken und Design auseinanderzusetzen, die uns Mitteleuropäer seit Jahrtausenden begleiten. Zudem stellt dies einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes dar."



Catwalk – from the past to the future

Mit rund 40 Kostümen wird ein Querschnitt durch die Kleidung aus Jahrtausenden gezeigt. Ausgehend von archäologischen Funden aus dem NHM Wien und historischen Quellen werden Bekleidungen der Stein-, der Bronze-, der Eisen- sowie der Römerzeit und dem Frühmittelalter präsentiert.



Danach zeigen Schülerinnen der Modeschule KunstModeDesign Herbststrasse die Ergebnisse ihres Jahresprojektes "Hallstatt Revisted – die Hallstattzeit als Inspiration für nachhaltige Mode und Kunst". Dabei erforschten sie das Potential urgeschichtlicher Handwerkstechniken und Designmethoden und gestalteten heute tragbare Modelle unter Bedachtnahme von Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Methoden in ihren Designs.



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