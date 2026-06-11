SPÖ zu Bildungsbudget: Bildung bleibt wichtigste Zukunftsinvestition

Wien (OTS) -

Das Budget 2027/2028 ermöglicht trotz einer schwierigen Budgetlage und notwendiger Konsolidierung wichtige Zukunftsinvestitionen in der Bildung. Mit insgesamt rund 12,9 Milliarden Euro und zusätzlichen Offensivmitteln für Kindergärten, Schulen, Studierende und Erwachsenenbildung wird klar: Gute Bildung ist kein Kostenfaktor, sondern die wichtigste Investition in die Zukunft unseres Landes. Die SPÖ-Nationalratsabgeordneten begrüßen die Bildungsschwerpunkte des Budgets, die Chancen schaffen und sozialen Aufstieg ermöglichen. ****

Die SPÖ-Sprecherin für Elementarpädagogik, Silvia Kumpan-Takacs, sieht insbesondere im Ausbau der Kindergärten einen wichtigen Erfolg: „Wer es mit Chancengerechtigkeit ernst meint, muss bei den Kleinsten beginnen. Mit dem Recht auf einen Kindergartenplatz im vorletzten Kindergartenjahr und der Qualitätsoffensive sorgen wir dafür, dass jedes Kind gute Startchancen erhält. Mehr Personal, kleinere Gruppen und bessere Betreuung sind Investitionen, die sich für unsere Kinder und die gesamte Gesellschaft auszahlen.“

SPÖ-Bildungs- und Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer zeigt sich erfreut über die Beibehaltung der Offensivmittel im Schulbereich, die auch weiterhin sozialdemokratischen Maßnahmen wie dem Chancenbonus, der weiterentwickelten Deutschförderung und der Verstärkung der Schulpsychologie zugutekommen. Auch den Ausbau der täglichen Bewegungseinheit für Schülerinnen und Schüler hebt Himmer hervor: „Wir wissen, wie wichtig Bewegung für unsere Kinder ist – hier darf auch in Zeiten knapper Budgets nicht gespart werden.“ Außerdem unterstreicht er geplante Verbesserungen für Studierende: „Bildung darf niemals vom Geldbörsel der Eltern abhängen. Deshalb ist die Valorisierung der Studienbeihilfe ein wichtiger Schritt. Mit zusätzlichen Mitteln für Studierendenwohnheime und dem Mensabonus entlasten wir junge Menschen ganz konkret in ihrem Alltag. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten schaffen wir damit mehr Fairness.“

Roland Baumann, SPÖ-Bereichssprecher für Lehrlinge und Berufsausbildung, begrüßt die Stärkung der Erwachsenenbildung und der Lehre mit Matura: „Bildung muss ein Leben lang möglich sein. Wer sich weiterbilden, einen Abschluss nachholen oder beruflich durchstarten will, braucht echte Chancen statt Hürden. Mit 55 Millionen Euro für die Erwachsenenbildung und dem deutlichen Budgetplus für die Lehre mit Matura bzw. das Programm ‚Level Up‘ – die wesentlichste Maßnahme zum Nachholen von Pflichtschulabschlüssen – stärken wir die Lehrausbildung und somit den Bildungsaufstieg mit neuen Perspektiven für Tausende Menschen. Das ist aktive Sozialpolitik und gelebte Chancengerechtigkeit.“ (Schluss) eg/ls