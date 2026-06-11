WB-Graf: Einigung bei EABG ist wichtiger Schritt für den Standort

Wien (OTS) -

„Die Einigung beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wer die Energiewende erfolgreich umsetzen, eine höhere Energieunabhängigkeit und wettbewerbsfähigere Preisen haben will, muss Verfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen und Investitionen ermöglichen. Genau das wird mit dem EABG nun umgesetzt“, begrüßt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die Einigung.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Bündelung der Genehmigungsverfahren durch ein One-Stop-Shop Prinzip, die differenzierten und vereinfachten Verfahren für weniger komplexe Projekte sowie die stärkere Berücksichtigung von Netzen, Speichern und Trassen. Dadurch sollen Projekte schneller, planbarer und rechtssicher umgesetzt werden.

„Das Gesetz stärkt nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energie, sondern auch die dafür notwendige Infrastruktur. Es erhöht die Versorgungssicherheit, reduziert Abhängigkeiten von Energieimporten und schafft die Grundlage für leistbare Energie. Ein entscheidender Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, Produktion und Arbeitsplätze“, so Graf.

Zugleich verbindet das Gesetz europäische Vorgaben mit einem konkreten Nutzen für den Standort. „Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Planungssicherheit und für eine moderne, leistungsfähige Energieversorgung in Österreich“, so Graf abschließend.