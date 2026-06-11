Verbandstag der gemeinnützigen Bauvereinigungen in Graz: Leistbares Wohnen absichern

Graz (OTS) -

Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, aus Politik und Verwaltung diskutierten beim Verbandstag der gemeinnützigen Bauvereinigungen in Graz über die Zukunft des leistbaren Wohnens in Österreich. Im Mittelpunkt standen die aktuellen Herausforderungen für den gemeinnützigen Wohnbau sowie notwendige politische Maßnahmen zur Sicherung der Neubautätigkeit und der Dekarbonisierung des Wohnungsbestands.

Herausforderungen für den gemeinnützigen Wohnbau

Wie wichtig die Rolle der GBVs ist, wurde ganz aktuell wieder deutlich. Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria unterstreichen die preisdämpfende Wirkung von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) auf die Wohnkostenentwicklung. Während die durchschnittlichen Mieten im gewerblichen Mietsektor zwischen 2024 und 2025 um 4,9 Prozent gestiegen sind, fiel der Anstieg bei GBVs mit 3,3 Prozent deutlich geringer aus. Daraus ergibt sich, dass die durchschnittliche GBV-Miete 2025 mit 8,8 Euro pro Quadratmeter um 3,4 Euro beziehungsweise 28% Prozent unter dem Niveau der gewerblichen Mieten liegt. „Die aktuellen Zahlen zeigen klar, dass die gemeinnützigen Bauvereinigungen langfristig für stabile und leistbare Mieten sorgen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität in Österreich“, betonte Verbandsobmann KR Mag. Michael Gehbauer in seiner Rede. „Umso wichtiger sind nun die richtigen wohnbaupolitischen Weichenstellungen“.



Denn hohe Bau- und Finanzierungskosten sowie steigende Grundstückspreise hemmen die GBVs. Auch Verbandsobmann-Stellvertreterin Mag.a Isabella Stickler unterstrich die besondere Leistung der GBVs bei der Sicherung des leistbaren Wohnens in Österreich: „Die gemeinnützigen Bauvereinigungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Wohnraumversorgung. Damit auch künftig ausreichend leistbare Wohnungen geschaffen werden können, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine langfristig ausgerichtete Wohnbaupolitik. Leistbares Wohnen bleibt eine der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.“

Der Verband fordert daher ein Bündel an zentralen Schritten:

Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung: Wohnbaufördermittel müssen wieder ausschließlich für den Wohnbau eingesetzt werden, um gezielt Investitionen in leistbaren Wohnraum sicherzustellen.

Fördermittel für die Dekarbonisierung des Wohnbaus: Das Tempo ist gut, muss aber noch deutlich gesteigert werden. Dazu sind ausreichend Fördermittel erforderlich.

Mobilisierung von öffentlichen Grundstücken für den gemeinnützigen Wohnbau: Es braucht verstärkte Maßnahmen, um ausreichende und leistbare Bauflächen bereitzustellen

Aufbau alternativer Finanzierungsmodelle: Neue Finanzierungsinstrumente sollen geschaffen werden, um durch eine zusätzliche Finanzierungssäule den gemeinnützigen Wohnbau langfristig abzusichern.

Flächendeckende Widmungskategorien für gemeinnützigen Wohnbau: Verbindliche Widmungskategorien in allen Bundesländern sind notwendig, um ausreichend Flächen für den sozialen Wohnbau zu gewährleisten.

Politik und Praxis im Dialog

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema „Gemeinnütziger Wohnbau zwischen Politik und Praxis – Wege aus der Wohnkrise“ diskutierten SPÖ-Bautensprecher Paul Stich, Bed, der Salzburger Wohnbaulandesrat Mag. (FH) Martin Zauner, M.A. (FPÖ), Mag. Michael Sebanz (Leiter WBF-Abteilung Steiermark), Verbandsobmann KR Mag. Michael Gehbauer und Verbandsobmann-Stellvertreterin Mag.a Isabella Stickler. Die Diskussion machte deutlich, dass leistbares Wohnen nur durch ein gemeinsames Zusammenwirken von Bund, Ländern, Gemeinden und gemeinnützigen Bauträgern langfristig abgesichert werden kann.



Über die GBVs

GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.