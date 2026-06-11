OSF-Präsidentin Binaifer Nowrojee spricht über die Zukunft der Menschenrechte

Wien (OTS) -

Wie können Menschenrechte in einer Zeit globaler Krisen und geopolitischer Umbrüche neu gedacht werden? Dieser Frage widmet sich die renommierte Menschenrechtsanwältin und Präsidentin der Open Society Foundations, Binaifer Nowrojee, am 18. Juni 2026 in Wien im Rahmen der CEU 35th Anniversary Presidential Lecture Series.

In ihrem Vortrag „Reimagining Human Rights for an Uncertain World“ beleuchtet Nowrojee die Rolle von Menschenrechten angesichts wachsender Unsicherheit und diskutiert, welche Antworten die internationale Gemeinschaft auf aktuelle Herausforderungen finden muss.

Die Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen der Central European University (CEU).

Termin: Donnerstag, 18. Juni 2026, 18:00 Uhr. Einlass ab 17:30 Uhr.

Ort: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Veranstalter: Central European University

Binaifer Nowrojee verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Menschenrechte, internationale Justiz und soziale Gerechtigkeit. Als Präsidentin von OSF, der weltweit größten philantropischen Einrichtung zur Unterstützung von Menschenrechten und Demokratie, setzt sie ihre Arbeit zur Stärkung offener Gesellschaften fort.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung wird empfohlen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://events.ceu.edu/2026-06-18/reimagining-human-rights-uncertain-world