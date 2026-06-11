Kleinwasserkraft Österreich zum EABG: endlich Beschleunigung, aber noch Luft nach oben

Wien (OTS) -

Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG), das heute beschlossen wird, soll das Tempo der Energiewende vorantreiben. Während Kleinwasserkraft Österreich das überragende öffentliche Interesse und die Verfahrenskonzentration grundsätzlich begrüßt, bleibt insgesamt Luft nach oben.

Überragendes öffentliches Interesse mit Einschränkungen

Das Überragende Öffentliche Interesse wurde zwar festgeschrieben, allerdings mit Einschränkungen. Kleinwasserkraft Österreich lehnt diese Einschränkungen entschieden ab: „ Die im EABG enthaltenen Ausschlussstrecken für die Wasserkraft lehnen wir grundsätzlich ab. Zusätzlich wird hier anstatt auf bereits etablierte und im Europäischen Recht verankerten Oberflächengewässerkörper zurückzugreifen – wie schon im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – mit unsauberen Definitionen gearbeitet, die erneute Rechtsunsicherheit schaffen. “, kritisiert Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraft Österreich. Dadurch können Potenziale vielfach nicht bzw. deutlich schwerer gehoben werden und es werden sogar ökologisch eher nachteilige Situationen geschaffen. Dabei ist gerade in der heutigen krisenbehafteten Zeit jede Kilowattstunde wichtig.

Fehlende Beschleunigungsgebiete