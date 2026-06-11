FPÖ – Hafenecker: „Marterbauers Kabinettschef als ÖBB-Infrastruktur-Vorstand ist nächster Postenschacher in Reinkultur!“

Wien (OTS) -

„Das ist der nächste Postenschacher in Reinkultur dieser unseligen Verlierer-Ampel, die überhaupt keinen Genierer mehr hat“, so kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die heute medial bekanntgewordene Bestellung des aktuellen Kabinettschefs von SPÖ-Finanzminister Marterbauer zum Vorstand der ÖBB-Infrastruktur.

Während die Einheitsparteien gerade dabei seien, mit ihrem Doppelbudget die nächste Belastungslawine über die Bevölkerung rollen zu lassen, versorgen sie „ihre Parteigänger an den Futtertrögen der Republik“: „Für die eigenen Günstlinge werden die roten Teppiche in die hoch dotierten Vorstandsetagen ausgerollt, während sich der normale Österreicher das Leben bald nicht mehr leisten kann. Diese Freunderlwirtschaft ist an Schamlosigkeit nicht mehr zu überbieten! Marterbauer hat laut Medienberichten bereits die Diplomarbeit seines späteren Kabinettschef betreut, jetzt betreut er ihn beim Karrieresprung auf einen Topjob. Das ist die ‚Freundschaft‘, die Marxisten meinen!“

Dass staatliche und staatsnahe Unternehmen von den Systemparteien als „Eldorado und Versorgungsbecken“ für die eigene Klientel missbraucht würden, liege „ganz tief in ihrer DNA“ verwurzelt: „Diese Verlierer-Ampel beweist jeden Tag aufs Neue, dass es ihr nur um die eigene Macht und die Versorgung ihrer Netzwerke geht. Nur eine starke FPÖ mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird diesen Selbstbedienungsladen der Systemparteien endgültig schließen und die Interessen der Österreicher wieder an die erste Stelle setzen!“