FPÖ – Haider kritisiert massive Umweltschäden durch Green Deal

Wien (OTS) -

„Der Green Deal der EU führt weltweit zu massiven Umweltschäden“, kritisiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider unter Verweis auf jüngste Recherchen, die belegten unter welch umweltschädlichen Bedingungen Komponenten für europäische E-Autos in Indien gefertigt würden. So würden Fabriken der Unternehmen Motherson Sumi, Amphenol, and Bharat Forge, Zulieferer von großen europäischen Automobilkonzernen wie VW, Daimler-Benz und Renault, in Indien zur Verschmutzung des Grundwassers, der Böden und der Luft beitragen. Dies werde durch die mangelhafte Durchsetzung von Umweltvorschriften in Indien begünstigt.

„Das belegt einmal mehr meine jahrelange Kritik, wonach wir mit dem unsinnigen Green Deal einerseits in Europa die sauberste Industrie der Welt zerstören, was andererseits zu enormer Umweltverschmutzung im Ausland führt“, stellt Haider fest. In Wahrheit seien die Auswirkungen des Green Deal für alle Seiten verheerend. In Europa würden gut bezahlte Arbeitsplätze vernichtet, während anderswo die Menschen im durch die Industrieabwanderung verursachten Dreck leben müssten. „Hauptsache verwirrte Klimafanatiker in Europa haben ein gutes Gefühl angeblich saubere Elektroautos zu fahren. Es zeigt perfekt die hemmungslose Menschenfeindlichkeit dieser Gruppen“, kommentiert Haider diese Doppelmoral, die durch die EU-Kommission mit ihrem E-Auto Fetischismus unterstützt werde. Er setze sich deswegen als Verhandlungsführer der Patrioten für Europa zum gerade im Parlament und im Rat verhandelten Verbrennerverbot gegen diesen Irrsinn und den Erhalt der sauberen Automobilindustrie in Europa ein. „Wenn wir unsere umweltfreundliche Industrie erhalten wollen, muss das Verbrennerverbot fallen“, fordert Haider.

„Der Green Deal bringt nicht nur Unglück über Europa, er exportiert dieses Unglück auch in die ganze Welt. Den Green Deal zu stoppen, heißt auch die oben erwähnten Praktiken zu stoppen“, schließt Haider.