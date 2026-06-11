  • 11.06.2026, 11:30:02
  • /
  • OTS0090

EABG-Einigung: Einzelne Verbesserungen, jetzt braucht es konsequente Umsetzung

EEÖ begrüßt neuen Bund-Länder-Mechanismus, mahnt Verantwortung der Länder dringend ein

Die Einigung bringt stellenweise Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Besonders zentral ist, dass die Ziele leicht angehoben und die Zielarchitektur auf 2035 erweitert wurde. Auch ist nun ein Mechanismus vorgesehen, der Bund und Länder rechtzeitig in die Verantwortung nimmt. Damit wurden wesentliche Schwachpunkte nachgebessert

Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin Erneuerbare Energie Österreich

1/3
Wien (OTS) - 

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) begrüßt die Einigung zum Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) durch die Regierungsparteien und die Grünen. Im Zuge der Verhandlungen zur Herstellung der Zweidrittelmehrheit konnten mit den Grünen stellenweise Verbesserungen erzielt werden: Die Ausbauziele für 2030 wurden etwas angehoben, erstmals gibt es nun ein Ziel für 2035 von 40 TWh sowie einen Mechanismus, der rechtzeitig Klarheit über die Beiträge von Bund und Ländern schaffen soll.

Die Einigung bringt stellenweise Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Besonders zentral ist, dass die Ziele leicht angehoben und die Zielarchitektur auf 2035 erweitert wurde. Auch ist nun ein Mechanismus vorgesehen, der Bund und Länder rechtzeitig in die Verantwortung nimmt. Damit wurden wesentliche Schwachpunkte nachgebessert“, sagt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ.

Ausbauziele angehoben, aber nicht auf erforderlichem Niveau

Der EEÖ weist aber darauf hin, dass trotz der Verbesserungen die Ausbauziele immer noch hinter dem für die Energiewende erforderlichen Niveau zurückbleiben. Gleichzeitig ist die Blockadehaltung einzelner Bundesländer bei der Übernahme konkreter Verantwortung für den Ausbau erneuerbarer Energien weiterhin erkennbar. Umso wichtiger sei der neue Bund-Länder-Mechanismus, der künftig für mehr Verbindlichkeit sorgen müsse.

Aus Sicht des EEÖ ist entscheidend, dass das EABG nun nicht nur formal beschlossen, sondern auch wirksam umgesetzt wird. „Beschleunigung entsteht durch konkrete Umsetzung. Jetzt muss sichergestellt werden, dass die Ziele rasch in Widmungen, Genehmigungen, Netzanschlüsse und konkrete Projekte übersetzt werden“, so Prechtl-Grundnig. Wichtige Elemente im Gesetz zur Vereinfachung, der Strukturierung und Effizienz von Genehmigungsverfahren sollen das unterstützen.

Beiträge der Bundesländer sicherstellen

Besonders wichtig sei der neue Bund-Länder-Mechanismus. Die Bundesländer spielen bei Raumordnung, Widmungen und Genehmigungen eine Schlüsselrolle. Daher müsse rechtzeitig geklärt werden, welches Bundesland welchen Beitrag zur Zielerreichung leistet, der Wirtschaftsminister ist hier in der Verantwortung.

Dazu betont Prechtl-Grundnig eine wichtige Anforderung: „Österreich kann sich beim Ausbau erneuerbarer Energie kein Zurücklehnen leisten. Wir brauchen einen zügigen Ausbau in einem ausgewogenen Technologiemix. Wenn einzelne Technologien auf Landesebene faktisch ausgeschlossen oder ausgebremst werden, verteuert das die Energiewende und gefährdet die Versorgungssouveränität. Der neue Mechanismus muss daher sicherstellen, dass alle Bundesländer ihren Beitrag leisten“, betont Prechtl-Grundnig.

Kompromiss muss sich in der Praxis beweisen

Der EEÖ sieht im verbesserten EABG nun einen tragfähigen Kompromiss, auch wenn aus Sicht der Branche in manchen Bereichen Chancen zur Beschleunigung liegen gelassen wurden. Es werde zudem auf die Umsetzung des Gesetzes ankommen und wie der Anspruch der Beschleunigung bei den Verfahren und auf Länderebene mit Leben gefüllt wird.

Insgesamt ist das EABG nun die Grundlage, um den Ausbau erneuerbarer Energie für mehr Versorgungssicherheit, leistbare Energie und Unabhängigkeit von fossilen Importen voranzubringen.

Die Einigung ist ein wichtiger Schritt. Nach der Beschlussfassung braucht es die konsequente Umsetzung. Dabei gilt: nur wenn Bund und Länder gemeinsam handeln, kann das EABG das bewirken, was sein Name verspricht: eine Beschleunigung für die Energiewende“, sagt Prechtl-Grundnig abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Erneuerbare Energie Österreich
Mag.a Judith Brockmann
Telefon: 0664 34 36 129
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.erneuerbare-energie.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Erneuerbare Energie Österreich

Rückfragen & Kontakt

Erneuerbare Energie Österreich
Mag.a Judith Brockmann
Telefon: 0664 34 36 129
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.erneuerbare-energie.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright