ÖÄK zum Welt-Blutspende-Tag: Jede Spende zählt!

Wien (OTS) -

„Mit Blutspenden werden in Österreichs Spitälern tagtäglich Leben gerettet. Trotzdem spenden noch immer viel zu wenige Menschen“, sagt ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart im Vorfeld des Welt-Blutspende-Tags am 14. Juni. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann und nur begrenzt haltbar ist, brauche es dringend kontinuierlichen Nachschub, appelliert Steinhart an die Bevölkerung, nicht aufs Blutspenden zu vergessen.

„Blut ist ein natürliches Notfallmedikament, das insbesondere in der Intensiv- und Notfallmedizin benötigt wird und bei schweren Unfällen, komplexen Operationen oder Intensivpatienten eingesetzt wird“, erklärt Steinhart. Auch viele Krebspatienten sind auf Blut und die daraus gewonnenen Blutprodukte angewiesen, da diese entscheidend für eine erfolgreiche Therapie sein können. „In den Spitälern müssen deshalb immer genügend Blutkonserven vorrätig sein - sowohl für geplante Eingriffe und Behandlungen als auch für akute Fälle.“ Das ist aber leider nicht immer der Fall, weshalb es immer wieder vorkommt, dass Routineeingriffe abgesagt bzw. verschoben werden müssen.

Zwtl.: Medizin auf Spenderblut angewiesen

Es braucht daher dringend mehr Spenderblut. Steinhart: „Trotz unserer modernen Hochleistungsmedizin kann Blut weder künstlich hergestellt noch ersetzt werden. Überdies sind Konserven nur 42 Tage haltbar, weshalb es kontinuierlich Nachschub braucht.“ Leider würden in Österreich aber nur etwa 3,6 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung zum Blutspenden gehen. Dabei zählt jede Spende, um Blut weiterhin erfolgreich für Eingriffe, Behandlungen und Therapien einsetzen zu können. „Jede einzelne Spenderin und jeder einzelne Spender kann mit einem minimalen Aufwand dazu beitragen, dass auch künftig alle Menschen in den Krankenhäusern versorgt werden können“, sagt Steinhart.

Zwtl.: Wer darf spenden

Blutspenden dürfen Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllen. Erstspenderinnen und Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Laut der seit Juni 2025 gültigen Blutspenderverordnung können Frauen bis zu drei Mal pro Jahr und Männer bis zu vier Mal jährlich Blut spenden. Der zeitliche Abstand zur letzten Blutspende muss mindestens acht Wochen betragen.